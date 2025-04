Felipe volta a ser interino do Vasco após cinco meses; veja retrospecto

O Vasco será comandado pelo diretor técnico Felipe nesta quinta-feira (1º), contra o Operário-PR, em Ponta Grossa, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Esta será a segunda passagem do ídolo cruz-maltino como treinador interino da equipe.

O "Maestro" foi escolhido por Pedrinho para assumir o time até a contratação de novo técnico, após a saída de Fábio Carille. A decisão segue a mesma linha do que foi feito no final do ano passado, quando o diretor esteve à frente do Gigante nas três rodadas finais do Brasileirão, depois da demissão de Rafael Paiva.

Na época, Felipe foi técnico interino do Vasco diante de Atlético-GO, Atlético-MG e Cuiabá, com empate com o Dragão e vitórias sobre Galo e Dourado. Os resultados ajudaram o Cruz-Maltino a chegar aos 50 pontos e confirmar a vaga na Sul-Americana deste ano.

Felipe como treinador

Antes de assumir o cargo de diretor técnico do Vasco em junho de 2024, Felipe acumulou experiências como treinador em equipes menores. A primeira foi o Tigres, em 2017, com Pedrinho como auxiliar. A dupla durou sete jogos no comando da equipe e pediu demissão após goleada por 4 a 0 para a Cabofriense, pela Taça Guanabara. Veja números da carreira do Maestro como técnico:

Tigres, dezembro de 2016 até fevereiro de 2017: 7 jogos, 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas (28,5%); Bangu, abril de 2021 até março de 2022: 29 jogos, 8 vitórias, 9 empates e 12 derrotas (37,9%); Confiança-SE, abril até junho de 2022: 9 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas (33,3%); Bangu, outubro de 2022 até março de 2023: 11 jogos, com 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas(36,3%); Volta Redonda, novembro de 2023 até fevereiro de 2024: 8 jogos, com 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas (33,3%).

