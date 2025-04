Como entender o balanço financeiro do seu clube? Veja guia básico

Chegou a hora dos clubes brasileiros prestarem contas. Como determina a Lei Geral do Esporte, todas as entidades que empregam atletas profissionais — sejam associações ou clubes-empresa — têm até esta quarta-feira, 30 de abril, para publicar seus balanços financeiros referentes ao ano de 2024.

Mas, além de ser uma obrigação legal, entender um balanço é cada vez mais importante para torcedores que desejam acompanhar de perto a realidade financeira do seu time do coração. Afinal, por trás de cada contratação ou venda de jogador, existe uma estratégia que precisa caber no orçamento.

📌 Por que o balanço importa?

O balanço é uma ferramenta essencial de transparência e planejamento. Ele permite:

📊 Diagnosticar dívidas e receitas

📉 Avaliar o desempenho financeiro do ano

do ano 💸 Auxiliar na tomada de decisões estratégicas

🔍 Oferecer visibilidade a investidores e patrocinadores

📚 Como é composto um balanço financeiro?

Embora os documentos possam parecer complexos à primeira vista, eles seguem uma estrutura padrão exigida pelo Conselho Federal de Contabilidade. Abaixo, explicamos as principais partes:

✅ Relatório dos auditores independentes

É a “validação” externa do balanço. Auditores de fora do clube analisam se os números apresentados são confiáveis.

✅ Balanço patrimonial

Mostra o que o clube tem (ativos) e o que deve (passivos). A diferença entre esses dois valores forma o patrimônio líquido da instituição.

✅ Demonstração do resultado

Aponta se o clube fechou o ano com lucro (superávit) ou prejuízo (déficit), listando receitas e despesas operacionais.

✅ Demonstração dos fluxos de caixa

Mostra o caminho que o dinheiro percorreu no clube: entradas e saídas ao longo do ano.

✅ Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Revela como o patrimônio do clube variou ao longo do tempo, inclusive com investimentos ou prejuízos acumulados.

✅ Notas explicativas

Aqui ficam os “bastidores” dos números. São detalhamentos importantes sobre empréstimos, contratos e operações que ajudam a interpretar corretamente o restante do documento.

📊 Os principais termos financeiros

🔹 Ativos

São todos os bens e direitos do clube — como dinheiro em caixa, imóveis, jogadores com valor de mercado, valores a receber, entre outros.

continua após a publicidade

🔹 Passivos

Representam as dívidas e obrigações — salários a pagar, empréstimos, impostos, dívidas com outros clubes, etc.

🔹 Patrimônio líquido

Diferença entre o que o clube tem (ativos) e o que deve (passivos). Se for negativo, é sinal de que as dívidas superam os bens.

🔹 Receita bruta

É o total arrecadado em um período, somando todas as fontes de receita (TV, bilheteria, patrocínio, venda de jogadores...).

🔹 Receita líquida

É o que sobra da receita bruta após descontos e deduções, como impostos ou comissões.

🔹 Despesa

Todos os gastos e custos operacionais do clube: salários, viagens, estrutura, contratações, impostos, entre outros.

🔹 Fluxo de caixa

Mostra quanto dinheiro entrou e saiu do caixa em um determinado período. Serve para avaliar a capacidade de pagamento no curto prazo.

🔹 EBITDA

Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Mostra quanto o clube gera de caixa só com sua operação, sem considerar dívidas ou efeitos contábeis.

🔹 Resultado operacional

É o lucro ou prejuízo da operação esportiva, sem incluir ganhos ou perdas financeiras (como variação cambial ou juros bancários).

🔹 Superávit ou déficit

O saldo final do exercício: se o clube arrecadou mais do que gastou, teve superávit. Se gastou mais, teve déficit.

