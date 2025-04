Ex-jogador do Vasco organiza torneio de rua no Rio de Janeiro

Uma rua vazia, em pleno domingo, sem ninguém pedindo a bola ou celebrando um gol. Foi essa cena triste que motivou Paulinho Pereira, ex-lateral do Vasco, a criar o Torneio de Futebol de Rua Cruzada. A iniciativa vai fazer a bola rolar na próxima quinta-feira (1º) entre jovens das categorias sub-12, sub-16 e sub-20.

O evento terá início às 9h, na Rua Humberto de Campos, 95, no Leblon. As inscrições podem ser feitas no Espaço Cultural Maurita Rodrigues (Bloco 6), das 14h às 20h.

— O objetivo é resgatar a rua como lugar de encontro e de prática esportiva. Cresci jogando bola aqui e foi na pelada de rua que desenvolvi muitas habilidades que levei para minha carreira. A ideia é que o torneio seja só o começo e que a própria comunidade siga com esse projeto — destaca Paulinho, criado na Cruzada.

Mais do que uma competição, o torneio busca fortalecer os vínculos locais e incentivar as novas gerações a ocuparem o espaço público de forma criativa e segura. A escolha do Dia do Trabalhador como data do evento também visa facilitar a participação das famílias e reforçar o caráter coletivo da ação.

— As peladas de rua são um elemento fundamental da cultura esportiva brasileira. Foi do asfalto e da terra batida que saíram nossos craques que encantaram o mundo — ressalta Sergio Pugliese, criador do Museu da Pelada, apoiador do evento.

A iniciativa tem, ainda, o apoio de moradores, coletivos locais, do bar Bigorrilho Leblon e da La Carioca Cevicheria.

