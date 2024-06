Álvaro Pacheco terá o Flamengo como seu primeiro desafio (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 02/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Na volta do Campeonato Brasileiro após a tragédia no Rio Grande do Sul, o Vasco enfrenta logo de cara o seu maior rival. Com classificação garantida na Copa do Brasil, o Cruz-Maltino tem mais uma injeção de ânimo para tentar superar o Flamengo: a estreia do técnico Álvaro Pacheco.

Álvaro Pacheco desembarcou no Rio de Janeiro no dia 19 de maio e terá o Flamengo como o seu primeiro desafio no comando do Vasco. O técnico esteve na beira do campo contra o Fortaleza como mero espectador e não pôde comandar a equipe por não estar regularizado. Além disso, preferiu que Rafael Paiva concluísse o ciclo como interino.

Passada a classificação na Copa do Brasil, Álvaro Pacheco deu início aos trabalhos mesmo com o elenco de folga. Depois dos dias livres, o elenco começou a conhecer o técnico português.

Conforme o Lance! noticiou, o dia a dia com Álvaro Pacheco é surpreendente. A primeira impressão de todos do Vasco com o técnico e a sua comissão foi extremamente positiva.

Na coletiva de apresentação, Álvaro Pacheco não revelou qual estratégia vai utilizar contra o Flamengo. No entanto, o técnico português cravou que o Vasco vai "ter coragem para jogar e ganhar". Além disso, o português sabe da capacidade do elenco para superar o maior rival.

- A estratégia não vou dizer. Enfrentaremos um time que lutará pelo título do Brasileirão. Eles já se conhecem há mais tempo e conhecem o treinador, vêm de um trabalho mais longo. Mas antes de qualquer jogo, podemos vencer. Sabendo o que somos capazes de fazer e mostrar que o que treinamos pode nos trazer a vitória. Ter coragem e jogar para ganhar. Esse é o DNA do Vasco. Nesse momento, nossa ideia de jogo não está tão sólida como estará daqui a um mês. Mas sempre jogar para ganhar. Isto é ser Vasco. Isto é ser Gigante da Colina - disse Álvaro Pacheco.

Álvaro Pacheco foi apresentado pelo Vasco na sexta-feira (31) (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)

Vasco e Flamengo fazem o primeiro Clássico dos Milhões pelo Brasileirão. A bola rola às 16h deste domingo (2), no Maracanã.