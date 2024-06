Pedrinho visita CT do Vasco e conversa com jogadores

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/05/2024 - 20:03 • Rio de Janeiro (RJ)

Pedrinho, presidente do Vasco, foi ao CT Moacyr Barbosa na manhã desta sexta-feira (31). O dirigente foi recebido pelo diretor executivo de futebol, Pedro Martins, e se encontrou com os jogadores. Confira no player acima.

Pedrinho visitou o CT Moacyr Barbosa (Foto: Reprodução/VascoTV)

A ação mostra que Pedrinho está cada vez mais próximo ao futebol do Vasco. Vale lembrar que a Justiça do Rio concedeu uma liminar dando o controle da SAF ao clube associativo.

O presidente do Vasco tem sido cada vez mais presente e tem ajudado em negociações de jogadores. É o caso de Philippe Coutinho.

- Sempre usei as palavras colaborar e contribuir. Tudo que eu possa vir a indicar futuramente, eu indiquei para a 777 lá atrás. Indiquei membros para a comissão técnica, jogadores com números financeiros bons e capacidade técnica acima da média (…) - disse Pedrinho em coletiva.

Os gestos de Pedrinho estão sendo reconhecidos e elogiados por cabeças do futebol do Vasco. O diretor de futebol, Pedro Martins, é um dos que tratou publicamente o assunto.

A conversa do Pedrinho foi muito positiva — disse Pedro Martins. E completou:

- Ele foi para passar tranquilidade, reforçar a confiança em todo trabalho que está sendo executado. Acho que a presença dele foi muito importante para os jogadores perceberem que ele está junto, está no barco para que a gente consiga os melhores resultados.

Pedrinho e Dimitri Payet (Foto: Reprodução/VascoTV)

Desde que assumiu a presidência do Vasco, Pedrinho sempre reclamou da distância do futebol com a associação. O ídolo do clube entende que deveria ser mais influência mesmo sendo acionista minoritário.