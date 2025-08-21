Vegetti volta ao time titular, mas Vasco fica distante do gol 

O Vasco não repetiu a boa atuação da goleada sobre o Santos e acabou derrotado pelo Juventude por 2 a 0, nesta quarta-feira (20), no Alfredo Jaconi. O jogo marcou o retorno de Pablo Vegetti ao time titular após cumprir suspensão, mas o capitão cruz-maltino teve uma atuação apagada e acabou substituído ainda no início do segundo tempo.

continua após a publicidade

Domínio sem efetividade

Apesar de ter controlado a posse de bola (77%) e de trocar 848 passes contra apenas 255 do adversário, o Vasco encontrou enormes dificuldades para transformar esse domínio em chances claras. Foram 14 finalizações, mas apenas uma real oportunidade de perigo: um chute de fora da área de Philippe Coutinho, defendido por Jandrei.

O esquema ofensivo acabou se concentrando em cruzamentos e bolas alçadas, estratégia que pouco funcionou diante da defesa gaúcha.

➡️ Pênalti relâmpago em Juventude x Vasco revolta torcedores: ‘Infantil’

Vegetti volta, mas sai cedo

Vegetti voltou ao comando do ataque, mas pouco conseguiu produzir. Aos 12 minutos da segunda etapa, foi substituído por David, que havia sido titular e destaque na vitória sobre o Santos por 6 a 0. Foi a primeira vez que o argentino deixou o campo antes dos 15 minutos do segundo tempo desde a derrota por 3 a 1 para o Corinthians, em novembro de 2024.

continua após a publicidade

A atuação apagada de Vegetti e o bom desempenho recente de David aumentaram a pressão de parte da torcida para que o argentino comece no banco no duelo contra o Corinthians, no próximo domingo (24), em São Januário.

Vegetti comemora gol pelo Vasco (Foto: Jota Erre/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Na coletiva após a partida, Fernando Diniz foi questionado sobre a opção de escalar Vegetti como titular em vez de manter David. O treinador saiu em defesa do artilheiro vascaíno.

continua após a publicidade

— Não é insistência. O Vegetti fez ótimas partidas, inclusive comigo. É o artilheiro do time. Não dá para colocar a culpa só nele, o time todo foi mal. Obviamente que dá para jogar sem o Vegetti, mas não dá para achar que ele não pode ser titular. Contra o CSA, por exemplo, poderíamos ter feito seis gols no primeiro tempo com ele em campo — afirmou.

➡️Vasco avança nas negociações por zagueiro

Próximo desafio

Com o resultado, o Vasco segue pressionado na luta contra o rebaixamento e volta a campo no domingo (24), às 16h, contra o Corinthians, em São Januário, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.