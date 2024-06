Nenê esteve presente na última vitória do Vasco sobre o Flamengo no Brasileirão (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lucas Gomes e Matheus Guimarães • Publicada em 01/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Aguardado por torcedores de ambos os clubes, o clássico entre Vasco e Flamengo vai acontecer neste domingo (2), às 16h, no Maracanã. Em desvantagem ao longo dos últimos anos, o Cruz-Maltino vive uma seca de vitórias contra o rival desde 2015, ano da última vitória contra o Rubro-Negro pelo Brasileirão.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

🕐 HÁ NOVE ANOS...

O Vasco não sabe o que é vencer o Flamengo pelo Brasileirão desde 2015. Na ocasião, O Rubro-negro saiu na frente, mas sofreu a virada com gols de Rodrigo, de falta, e Nenê, de pênalti.

De lá pra cá, os times já disputaram 10 jogos pela competição, com seis vitórias do Flamengo e quatro empates. No último encontro, os rubro-negros venceram por 1 a 0, com gol de Gerson.

🗒️ ESTATÍSTICAS

Vasco e Flamengo já se enfrentaram em 346 jogos, com 137 vitórias do Rubro-Negro, 104 empates e 105 vitórias do Vasco. Nos últimos 20 jogos, o Gigante da Colina venceu apenas dois e vem quatro derrotas nos últimos cinco jogos.

Vasco não sabe o que é vencer o Flamengo no Brasileirão desde 2015 (Foto: Alexandre Durão)