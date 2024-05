Copiar Link

Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 26/05/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Os primeiros dias de Álvaro Pacheco com o elenco do Vasco foram intensos. Apesar do técnico não ter completado uma semana de trabalho com treinamentos, a impressão que o português tem deixado é a melhor possível.

Álvaro Pacheco começou a treinar o elenco do Vasco na sexta-feira (24) (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Segundo informações apuradas pelo Lance!, Álvaro Pacheco tem um trabalho diferenciado e diversificado. A organização e planejamento da comissão técnica são outros aspectos que também têm impressionado.

Além disso, Álvaro Pacheco tem pegado pesado e cobrado muita intensidade dos jogadores. Uma fonte ouvida pela reportagem do Lance! classificou os trabalhos iniciais como "muito proveitosos".

Vale lembrar que Álvaro Pacheco começou a trabalhar antes mesmo de comandar os primeiros treinamentos. Antes do elenco se reapresentar após a classificação na Copa do Brasil, o técnico do Vasco buscou entender os processos internos e conhecer parte da estrutura do clube. O treinador português também aproveitou para ver relatórios e dados sobre o desempenho e questões físicas de cada atleta.

Contra o Fortaleza, Álvaro Pacheco conheceu a atmostera de São Januário (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Álvaro Pacheco vai estrear no comando do Vasco na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro desafio do técnico português será um clássico contra o Flamengo.

O "Clássico dos Milhões" será no domingo (2), às 16h. A bola vai rolar no Maracanã.