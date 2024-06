Você sabia? Desde 2017, o Vasco só venceu o Flamengo duas vezes

Daniel Picanco Brasil







Escrito por Lance! • Publicada em 01/06/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Clássico duro, o confronto entre Flamengo e Vasco sempre é muito aguardado pelas torcidas. Na partida deste domingo (2), às 16h, no Maracanã, o Vasco tenta se impor, algo que não consegue fazer de forma regular desde 2017. Afinal, só venceu duas vezes o rival neste período. Para um clássico disputado assim, é algo incomum.

Maiores jejuns

Entre 1945 e 1951, o lendário time do Vasco ficou 20 jogos sem perder do Flamengo, estabelecendo, então, a maior série invicta da história do clássico. Entre 2017 e 2021, o Flamengo conseguiu a sua maior sequência, com 17 jogos. A partida derradeira terminou em 3 a 1 para o Vasco.

Estatísticas de Flamengo e Vasco

Vasco e Flamengo já se enfrentaram em 346 jogos, com 137 vitórias do Rubro-Negro, 104 empates e 105 vitórias do Vasco. Nos últimos 20 jogos, o Gigante da Colina venceu apenas dois e vem quatro derrotas nos últimos cinco jogos.