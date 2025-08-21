Declaradamente vascaíno, Eduardo Paes parabenizou o Vasco da Gama pelos 127 anos de existênica. Não é a primeira vez que o prefeito se associa ao Vasco. Ele faz questão de ser participativo na atividade do time e sempre demonstra seu amor nas redes sociais. Confira;

A importância do Vasco na cultura popular

Ao longo dos anos, o nome do Vasco tornou-se sinônimo de tradição, inclusão e resistência. O Vasco da Gama se destacou como um dos clubes mais importantes do futebol brasileiro, conquistando títulos importantes como o Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro e a Taça Libertadores da América. Sua torcida, conhecida como "vascaína", é uma das maiores e mais apaixonadas do país, sendo famosa por seu apoio incondicional ao clube.

Em 1923, após conquistar o Campeonato Carioca, o Vasco foi pressionado pela elite do futebol carioca a excluir de seu elenco jogadores negros e operários. A diretoria do clube recusou-se a ceder à pressão e publicou uma famosa carta conhecida como a "Resposta Histórica", defendendo a inclusão social e o direito de seus jogadores participarem das competições. Esse episódio é um marco na história do clube e do futebol brasileiro, consolidando o clube como um símbolo de resistência e igualdade.

A resposta histórica do Vasco da Gama (Foto: Divulgação/Vasco)

A inclusão de jogadores de diferentes origens sociais e raciais tornou o nome do clube sinônimo de luta pela igualdade no esporte. O Vasco foi um dos primeiros a romper com as barreiras raciais no futebol, permitindo que jogadores negros e de classes mais humildes participassem do time principal.