Robert Renan chega ao Rio se aproxima do Vasco

Robert Renan desembarcou no Rio de Janeiro na tarde desta sexta-feira (22) para concretizar a transferência ao Vasco. Ainda sem assinar contrato com o Cruz-Maltino, zagueiro de 21 anos ainda tem vínculo com o Zenit chegou à capital carioca acompanhado da filha, que vestia uma camisa do Gigante da Colina.

continua após a publicidade

➡️ Vasco dá ‘pontapé inicial’ para reforma de São Januário

— É um sonho da minha família. Minha família está muito feliz, mas tem alguns acertos ainda para resolver com o Zenit. E, se Deus quiser, se concretizar, eu posso vestir a camisa do Vasco. Estou bem (fisicamente), vou dar o meu melhor, que possam sair muitas vitórias e títulos para nós — disse o jogador na chegada ao Rio, em entrevista à "BTB Sports".

O Lance! apurou que o Robert Renan demonstrou preferência em defender o Vasco, mesmo diante do interesse de outros clubes brasileiros. O peso da torcida vascaína e a presença do técnico Fernando Diniz foram fatores determinantes para a escolha do atleta, que vê no clube carioca uma oportunidade de reencontrar boas atuações e ganhar destaque.

continua após a publicidade

Trajetória de Robert Renan

Revelado pelo Corinthians em 2022, Robert Renan foi negociado com o Zenit no ano seguinte, em uma transação que envolveu também o atacante Yuri Alberto. No futebol russo, atuou em apenas 18 partidas antes de ser emprestado ao Internacional e, posteriormente, ao Al-Shabab, da Arábia Saudita. Sua versatilidade chama atenção: além de atuar como zagueiro pelo lado esquerdo, o jogador já foi utilizado como lateral em algumas ocasiões.

Essa característica pode ser valiosa para o Vasco, que recentemente sofreu com a falta de opções na defesa. Na partida contra o Mirassol, Fernando Diniz precisou improvisar Puma Rodríguez na lateral esquerda, o que reforça a necessidade de peças de reposição no elenco.

continua após a publicidade

Caso o acordo seja concluído, Robert Renan chega para reforçar o sistema defensivo cruz-maltino e aumentar o leque de alternativas para o treinador.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco