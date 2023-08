Sob o comando de Maurício Barbieri, o Vasco fez bons dois primeiros jogos no campeonato. Contra o Galo, venceu por 2 a 1 no Mineirão, com gols de Andrey Santos e Gabriel Pec (Mauricio Lemos descontou para os mineiros). Já contra o Verdão, mandando o jogo no Maracanã, o Cruz-Maltino saiu na frente com gols de Pedro Raul e Pec, mas Rafael Navarro e Artur buscaram o empate para o Palmeiras. A sequência se repetirá logo depois do confronto com o Bragantino e engatar duas vitórias seguidas antes do returno pode ser o gás que a equipe de Ramón precisa para engatar uma reação e fugir da zona do rebaixamento.