CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA

>Botou para trabalhar. Suárez infernizou Léo Jardim com chutes de fora da área.

>!Time do azar! Zé Gabriel chutou para fora mesmo com o goleiro Gabriel Grando fora do gol

>Hermanos estreantes: Vegetti do Vasco, e Besozzi, do Grêmio, entraram no segundo tempo e incendiaram

>!Fim do jejum! O Vasco marcou gol em São Januário depois de seis jogos na seca. Vegetti foi o autor do milagre

>!Haja coração! O final do jogo foi eletrizante, com pressão intensa do Grêmio em busca do empate.