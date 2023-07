Grêmio x Atlético-MG - sábado, 22/7, às 21h. Arena do Grêmio. Brasileirão. Onde assistir: SporTV e Premiere

Grêmio x Flamengo - quarta-feira, 26/7, às 21h30 - Arena do Grêmio - Copa do Brasil. Onde assistir: Globo, SporTV, Amazon Prime e Premiere

Goiás x Grêmio - segunda-feira, 31/7, às 20h - Estádio da Serrinha - Brasileirão. Onde assistir: SporTV e Premiere

Vasco x Grêmio - domingo, 6/8, às 16h. São Januário. Brasileirão. Onde assistir: Globo e Premiere

Grêmio x Fluminense - domingo, 13/8, às 16h. Arena do Grêmio. Onde assistir: Globo e Premiere

Flamengo x Grêmio - quarta-feira, 16/8, às 21h30. Maracanã - Copa do Brasil. Onde assistir: Globo, SporTV, Amazon Prime e Premiere

Santos x Grêmio - domingo, 20/8, às 16h. Vila Belmiro. Brasileirão. Onde assistir: Globo e Premiere