Mauro Cezar ‘agradece’ ao Vasco após goleada sofrida por Neymar

O jornalista Mauro Cezar Pereira "agradeceu" ao Vasco pela goleada aplicada sobre o Santos de Neymar neste domingo (17). Segundo o comentarista, os apoiadores do craque pararam de pedir a convocação do ex-Barcelona para a Seleção Brasileira após a atuação apagada durante a vitória por 6 a 0 do Cruz-Maltino no Morumbis, em São Paulo (SP).

- Depois que o Vasco começou a esculachar em campo, os comentaristas boleiros pararam de pedir Neymar na seleção. Um ótimo serviço prestado pelo Vasco neste domingo no Morumbis - escreveu o jornalista na rede social "X" ao término da partida do Brasileirão.

A convocação de Carlo Ancelotti acontece no próximo dia 25, e o possível retorno de Neymar ao Brasil é uma das maiores curiosidades dos torcedores. Os selecionados disputarão os jogos contra Chile e Bolívia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Vasco goleia o Santos de Neymar, que chora ao fim do jogo

A goleada do Vasco começou a ser construída aos 17 minutos do primeiro tempo, quando Lucas Piton marcou de cabeça. Na primeira etapa, o Santos reclamou de uma não-expulsão do volante vascaíno Hugo Moura, que acertou a sola da chuteira no rosto de Tiquinho Soares.

No segundo tempo, a equipe de Fernando Diniz desfilou no gramado do Morumbis. Com um amplo domínio, o time carioca empilhou gols, anotados por: David, Coutinho (2), Rayan e Tchê-Tchê. Após o apito final, Neymar chorou e foi consolado pelo técnico cruz-maltino.

Neymar em ação pelo Santos no Morumbis contra o Vasco (Foto: Jota Erre/AGIF)

O cenário gerou revolta por parte dos torecedores do Santos. Alguns deixaram o estádio antes do apito final e outros realizaram protestos simbólicos, como se virarem de costas para o gramado.

O confronto era importantíssimo para a briga na parte debaixo da tabela. Com o resultado, o Vasco somou 19 pontos e saiu da zona de rebaixamento. A equipe de Fernando Diniz, agora, ocupa a 16ª colocação do Brasileirão. Por outro lado, o Santos se manteve com 21 pontos.