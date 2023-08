Dimitri Payet é o novo reforço do Vasco da Gama! Ex-jogador da seleção francesa, o meia assinou pré-contrato com o Cruz-Maltino e é esperado no Rio de Janeiro nos próximos dias.



Mas como está Payet atualmente? Na última temporada, pelo Olympique de Marseille, o camisa 10 disputou 27 jogos, com quatro gols e três assistências. Confira os melhores momentos do craque na temporada 2022-23 no vídeo acima!



