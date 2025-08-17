Estrangeiros reagem a choro de Neymar após Santos x Vasco: ‘Loucura’

O Vasco goleou o Santos por 6 a 0, neste domingo (17), no Morumbis, pela 20ª rodada do Brasileirão. Após o apito final do confronto, o atacante Neymar deixou o campo chorando. A imagem viralizou rapidamente nas redes sociais. Estrangeiros reagiram ao atual momento do jogador brasileiro.

Assim que o árbitro Ramon Abatti Abel encerrou a partida, o camisa 10 desabou no gramado e começou a chorar. As imagens da transmissão da partida, pela Globo, focaram na reação do atleta com a derrota. A emissora registrou toda a saída de Neymar, que no trajeto para o vestiário chegou a ser consolado por Fernando Diniz, técnico do Vasco. Veja a repercussão abaixo:

Tradução: "A queda de Neymar é realmente uma loucura de ver, imagino como seria sua carreira se ele não tivesse trocado o Barcelona pelo PSG".

Tradução: "Neymar saiu de campo aos prantos após derrota por 6 a 0 para o Vasco da Gama. A maior perda de Neymar na carreira de futebol".

Tradução: "Neymar Jr foi o último jogador do Santos a sair de campo chorando".

Tradução: MOMENTO MUITO DIFÍCIL. O Santos perdeu por 0 a 6 em casa para o Vasco da Gama. No final da partida, Neymar caiu no choro e seus companheiros tiveram que ir consolá-lo. O time de Ney corre risco de voltar para a segunda divisão.

Tradução: "A partida termina. Vasco da Gama 6 x 0 Santos. Neymar está chorando. Seu time corre risco de rebaixamento. E embora o talento esteja lá e haja lampejos de sucesso, Neymar não é o mesmo de antes. E ele sabe disso. Dó".

Santos x Vasco

A goleada Cruzmaltina começou a ser construída no primeiro tempo, quando Lucas Piton marcou de cabeça aos 17 minutos. Além do gol do lateral, os 45 minutos do confronto também foram marcados por reclamação contra a arbitragem.

O Santos reclamou de uma não expulsão de Hugo Moura, que acertou a sola da chuteira no rosto de Tiquinho Soares. Além disso, a equipe paulista também teve um pênalti anulado pelo VAR.

Na segunda etapa, a equipe de Fernando Diniz desfilou no gramado do Morumbis. Com um amplo domínio, o Vasco empilhou gols. David foi o primeiro a marcar após o retorno do intervalo, aos 6 minutos.

Posteriormente, Philippe Coutinho (2), Rayan e Tchê Tchê voltaram a marcar pelo Cruzmaltino. Aos 22 minutos do segundo tempo o placar já marcava 6 a 0. O cenário gerou revolta por parte dos torecedores do Santos. Alguns deixaram o estádio e outros realizaram protestos simbólicos, como se virarem de costas para o gramado.

Com o resultado, o Vasco somou 19 pontos e saiu da zona de rebaixamento. A equipe de Fernando Diniz, agoa, ocupa a 16ª colocação do Brasileirão. Por outro lado, o Santos se manteve com 21 pontos, e assim, terminou a rodada na 14ª posição.