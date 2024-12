O Corinthians venceu o Bahia por 3 a 0, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Memphis, duas vezes, e Yuri Alberto marcaram os gols do triunfo alvinegro desta terça-feira (3), na abertura da 37ª rodada. O resultado aproxima o Timão de uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Foi a oitava vitória seguida do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Com 53 pontos, o Timão ultrapassou o Bahia e assumiu a sétima colocação da competição. A Fiel agora precisa torcer por uma derrota do Cruzeiro contra o Palmeiras, na quarta-feira (4), em Belo Horizonte, para assegurar uma vaga na Libertadores 2025.

A Neo Química Arena recebeu 46.263 torcedores. Foi o recorde de público do Corinthians na atual edição do Campeonato Brasileiro.

Memphis marcou dois gols na vitória do Corinthians sobre o Bahia (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Como foi o jogo?

O primeiro gol do Timão saiu logo aos 11 minutos. Carrillo cortou passe de Luciano Juba, acionou Yuri Alberto, que dominou com classe e lançou para Memphis na grande área. O holandês contou com desvio na finalização para encobrir Marcos Felipe e abrir o placar para o Corinthians.

Cinco minutos depois, o Bahia assustou a Fiel na Neo Química Arena. Caio Alexandre lançou Lucho Rodríguez, que chutou forte sem chances para defesa de Hugo Souza. O árbitro Bruno Arleu de Araújo (RJ) marcou impedimento no lance, após a revisão do VAR.

A partida ficou ainda mais disputada, com iniciativas ofensivas do Bahia. Nos acréscimos, Yuri Alberto freou a reação da equipe tricolor. O atacante recebeu bom passe de Carrillo e finalizou para ampliar a vantagem do Timão: 2 a 0.

Rogério Ceni promoveu duas mudanças na segunda etapa: a entrada de Ademir no lugar de Santiago Arias e Jean Lucas na vaga de Thaciano. A mudança trouxe mais segurança à defesa do Bahia. O Timão seguiu envolvendo o adversário e criou as melhores oportunidades no início da segunda etapa.

Aos seis minutos, Yuri Alberto achou bom passe para Memphis, mas a defesa do Bahia cortou. No rebote, Matheus Bidu arriscou de fora da área e exigiu uma boa defesa de Adriel, goleiro que defendeu a meta do tricolor ao substituir Marcos Felipe, ainda no primeiro tempo.

Aos 15 minutos, Memphis marcou um gol antológico na Neo Química Arena. O holandês foi o responsável por bater uma falta próxima à linha de fundo do ataque do Timão. Mesmo sem ângulo, o atacante soltou a bomba e marcou o terceiro gol do clube alvinegro.

O Bahia sentiu o golpe, e o Corinthians teve chances de aumentar o placar, mas não conseguiu. A equipe treinada por Ramón Díaz administrou o resultado e saiu com a oitava vitória seguida - recorde do clube na história do Brasileirão.

Na torcida pelo Palmeiras?

Com o triunfo, o Timão pode garantir matematicamente a vaga na Libertadores nesta quarta-feira (4). Caso o Cruzeiro seja derrotado pelo Palmeiras, às 21h30m (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, o Corinthians estará garantido na fase preliminar 2 da próxima edição da competição continental.

O que vem por aí?

As duas equipes voltam a entrar em campo no próximo domingo (8), na última rodada do Brasileirão, que terá todas as partidas realizadas de maneira simultânea. O Corinthians encara o Grêmio, em Porto Alegre, às 16h (de Brasília). No mesmo horário, o Bahia recebe o Atlético-GO, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 3 x 0 BAHIA

37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024

📆 Data e horário: terça-feira, 3 de dezembro de 2024, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Memphis (11'/1ºT), Yuri Alberto (48'/1ºT) e Memphis (15'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Gustavo Henrique (COR); Raniele (COR); Gabriel Xavier (BAH); Acevedo (BAH) e Lucho Rodríguez (BAH)

ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo (Alex Santana), Breno Bidon (Igor Coronado) e Rodrigo Garro (Talles Magno); Memphis Depay e Yuri Alberto (Ángel Romero).

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe (Adriel); Santi Arias (Ademir), Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Biel), Acevedo, Everton Ribeiro (Gilberto) e Cauly; Thaciano (Jean Lucas) e Lucho Rodríguez (Everaldo).