A 37ª rodada do Campeonato Brasileiro será marcada pelo reencontro de Vasco e Atlético-MG em São Januário. Na última vez que os clubes se enfrentaram, o Cruz-Maltino foi eliminado pelo Galo na semifinal da Copa do Brasil.

Algumas coisas ocorreram na Colina História desde a dolorosa eliminação na Copa do Brasil. Demissão de técnico e entrada de interino foram alguns dos fatos. Relembre com o Lance! o que aconteceu e lá para cá.

O Vasco já não estava jogando bem antes mesmo da eliminação na Copa do Brasil. No entanto, o Cruz-Maltino deu uma resposta e engatou duas vitórias contra Cuiabá e Bahia.

Desde então, o Vasco não sabe mais o que é vencer. Ao todo, são quatro derrotas e um empate em cinco jogos. Além disso, neste intervalo, Pedrinho concedeu duas entrevistas. A primeira coletiva foi logo após o Cruz-Maltino perder para o Fortaleza, enquanto a segunda depois da demissão de Rafael Paiva.

Hoje, o ídolo do Vasco, Felipe, comanda a equipe de forma interina. Pedrinho já cravou que o ex-jogador não será o técnico do Cruz-Maltino após o término do Campeonato Brasileiro.

Desempenho do Vasco desde o último encontro com o Atlético-MG

Após a eliminação na Copa do Brasil e antes de enfrentar o Cuiabá, em jogo adiado, o Vasco era o 10º colocado, com 37 pontos no Brasileirão. Hoje, o Cruz-Maltino ocupa a 12ª posição, com 44 pontos. Ou seja, o clube conquistou apenas 7 pontos de 21 disputados.

Vasco e Atlético-MG jogam às 19h desta quarta-feira (4). Esta será a última partida do Cruz-Maltino, em São Januário, na temporada.