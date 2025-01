Mesmo com baixo poder de investimento, o Vasco contratou quatro jogadores, que chegam em definitivo e sem custos ao clube. O Cruz-Maltino está precisando ser criativo no mercado, já que não conta com dinheiro vindo de um investidor.

Até o momento, Daniel Fuzato, Lucas Freitas, Lucas Oliveira e Tchê Tchê foram contratados pelo clube. Os três primeiros jogadores chegaram em definitivo ao Cruz-Maltino, dividindo direitos econômicos.

Daniel Fuzato: 75% do Vasco e 25% do Eibar, da Espanha;

Lucas Freitas: 50% do Vasco e 50% do Palmeiras;

Lucas Oliveira: 70% do Vasco e 30% do Cruzeiro.

Tchê Tchê é o único que o Vasco terá 100% dos direitos econômicos. Isso porque o volante não renovou contrato com o Botafogo e ficou livre no mercado.

Por outro lado, Daniel Fuzato tinha contrato até junho de 2026. Já Lucas Freitas e Lucas Oliveira, até dezembro de 2025.

Vasco segue na busca por zagueiros e atacante

O Vasco segue no mercado em busca de mais reforços para qualificar a equipe. Mesmo com dois zagueiros já contratados, o Cruz-Maltino quer pelo menos mais dois para brigar pela titularidade. Balbuena, Maurício Lemos e Pedro Henrique são os principais alvos. Além disso, o clube tenta a contratação de um atacante que jogue pelo lado do campo.

Reapresentação

O Vasco se reapresentou nesta segunda-feira (6). Este foi o primeiro contato que os principais jogadores tiveram com o técnico Fábio Carille. Dos novos reforços, apenas Lucas Freitas treinou com o grupo que participou das primeiras atividades com o treinador.