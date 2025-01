Paulinho fala sobre lesão e expectativas para 2025: ‘Fazer um grande ano’

Paulinho, do Vasco, concedeu entrevista após o primeiro treinamento da equipe cruz-maltina em 2025. Após ficar ausente por dez meses por lesão no joelho, o meia retornou mais cedo aos treinos, mostrou empolgação com o ano e falou sobre as expectativas do clube para a temporada. Além disso, Paulinho afirmou que não gostou da pré-temporada de 2024, que foi realizada no Uruguai. Veja o vídeo acima.

continua após a publicidade

➡️ Ex-Botafogo, Tchê Tchê chega ao Vasco após trajetória vitoriosa; relembre a passagem

O meia ficou dez meses longe dos gramados, após romper o ligamento cruzado anterior do joelho, na partida pelo Campeonato Carioca, contra o Bangu. Paulinho voltou a atuar nos dois últimos jogos do Brasileirão, contra o Atlético-MG e Cuiabá. Buscando estar pronto fisicamente para o início de 2025, o jogador retornou aos treinamentos mais cedo.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

- Eu particularmente pedi até para voltar cedo, porque perdi a temporada passada completamente toda, só consegui jogar dois jogos entre dez e outro vinte minutos. É importante para mim ganhar ritmo ainda, estou um pouco sem ritmo ainda, pelo tempo que fiquei fora. Então pedi para voltar cedo, pedi para estar treinando mais cedo, para poder ganhar forma o mais rápido possível - afirmou Paulinho.

continua após a publicidade

Com quatro competições para disputar em 2025, Paulinho revelou suas expectativas para o Vasco. O meia é otimista e espera coisas boas para a equipe.

- O nosso objetivo é sempre fazer um grande ano. E para isso a gente está trabalhando, que este ano de 2025 seja um ano maravilhoso para todos nós - projetou o meia, que terá Fábio Carille como novo treinador do Vasco. Sobre o comandante, Paulinho elogiou, apesar do pouco tempo juntos.

continua após a publicidade

- Sobre o Carille, ainda tivemos pouco contato, mas parece um cara muito do bem, um cara

muito pé no chão. Tenho certeza que ele está chegando para nos ajudar. E a gente também

está fazendo tudo para ajudar ele - falou Paulinho.

Sobre a lesão, Paulinho destacou que foi um dos piores momentos de sua carreira e da sua vida. O meia não gostou da pré-temporada que o time teve em 2024, quando a delegação do Vasco foi para o Uruguai fazer as preparações.

- Foi a pior notícia pude receber. Quando aconteceu aquilo ali. A lesão. Eu lembro que dava no vestiário.

O vestiário estava ali com muita dor ainda. Aí fui para o hotel. Só que não deu para fazer o exame no mesmo dia. Então o doutor marcou para o dia seguinte o exame. Pela manhã estava em ressonância com o doutor. Chegando lá em 15, 20 minutos tinha saído o resultado do exame. Então tinha dado ter sido ligamento cruzado. Ali para mim foi o dia mais triste da minha vida - começou.

Paulinho, do Vasco, em partida pelo Campeonato Carioca de 2024 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

- A gente esteve no Uruguai. Mas as pessoas que não sabem, a gente não teve uma boa pré-temporada lá. O campo não ajudava, o lugar que a gente estava também não era muito bom. Mas a gente sempre procurou fazer o nosso melhor lá, que era trabalhar. Aqui, em casa, o campo é melhor. A gente está no nosso CT, dia a dia a gente está sempre aqui, perto da família, isso ajuda muito. Então a gente tem tudo aí para fazer uma boa temporada - finalizou.

O Vasco estreia no Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, no sábado (11), às 16h30, em São Januário. A equipe cruzmaltina busca o 25° título da competição, que não conquista desde 2016.