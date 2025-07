Vidente prevê resultados de Flamengo x São Paulo, e Vasco x Botafogo; confira

O Brasileirão está de volta. Após longo tempo de espera, por conta do Mundial de Clubes, a principal competição nacional retorna a ativa neste final de semana. Ao todo, sete jogos acontecem entre este sábado (12) e domingo (13). Para a ocasião, o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, no Youtube, previu os confrontos entre Flamengo x São Paulo e Vasco x Botafogo.

Flamengo x São Paulo

Os dois jogos acontecem neste sábado (12). A bola primeiramente para Flamengo e São Paulo. As equipes se enfrentam, às 16h30, no Maracanã. Para este confronto, o vidente previu uma partida bastante equilibrada com vitória do time carioca.

Luiz Filho apontou que a equipe do técnico Filipe Luis irá dominar as ações em campo. Apesar disso, ele chamou atenção para possíveis contra-ataques do São Paulo. O tarólogo apontou que para o clube paulista surpreender o adversário deverá aproveitar as poucas oportunidades.

Flamengo e São Paulo se enfrentam pela 13ª rodada do Brasileirão ( Foto: Reprodução/X)

Vasco x Botafogo

Já no clássico carioca, que também acontece no sábado (12), às 18h30 (de Brasília), no Mané Garrincha, o vidente previu uma partida bastante equilibrada. Ele não descartou a possibilidade de empate. Mesmo assim, previu uma possível vitória do Botafogo. A chave do triunfo estará no empenho e no equilíbrio da equipe dentro de campo.

Luiz Filho afirmou que ambas as equipes vão enfrentar problemas durante os 90 minutos. Além disso, ele chamou atenção para um possível erro de arbitragem. De acordo com a previsão, as autoridades podem comprometer o resultado final da partida.

