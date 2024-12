Vasco é tetra da Libertadores de Futebol de Areia; veja como foi

No último domingo (8), o Vasco venceu o Sportivo Luqueño por 5 a 2, em Luque, no Paraguai, e conquistou o tetracampeonato da Libertadores de Futebol de Areia. Após cinco anos, a taça da competição sul-americana está de volta a São Januário e ao Brasil. O último clube brasileiro a conquistar o torneio tinha sido justamente o Cruz-maltino, em 2019.

Como foi o jogo

O duelo foi quente do primeiro ao último minuto no Estádio Mundialista Los Pynandi, em Luque. O Vasco abriu 2 a 0, com Matheus e Bokinha, nos 12 minutos iniciais, e os paraguaios diminuíram, com Catarino. Na segunda etapa, Mauricinho, o astro do Vasco, marcou o terceiro e o quarto gols do Cruz-Maltino. No terceiro e último período, o Sportivo Luqueño marcou mais um, com Alisson, e diminuiu a desvantagem: 4 a 2. Os paraguaios não conseguiram a remontada, e Lukinha, de pênalti, ainda aumentou o placar para 5 a 2, confirmando o amplo domínio do Vasco nesta edição da Libertadores de Futebol de Areia.

O destaque da final foi Mauricinhio, o camisa 10. O jogador marcou 2 gols e foi fundamental para o grande desempenho do Vasco na Libertadores de Futebol de Areia. O clube de São Januário é o recordista de títulos da competição. Ergueu o troféu de campeão em 2016, 2017, 2019 e, agora, em 2024.

Na preliminar, pela decisão do terceiro lugar da Libertadores de Futebol de Areia, o Centauros, da Venezuela, ganhou do 24 de Setembro, do Paraguai, por 4 a 3.

A conquista do Vasco, treinado por César Coutinho, pôs fim ao domínio de clubes paraguaios, que vinha das duas edições anteriores da Libertadores de Futebol de Areia. Em 2022, em Iquique (Chile), o Presidente Hayes derrotou o maranhense Sampaio Corrêa por 6 a 5, na prorrogação. Em 2023, em final paraguaia disputada em Luque, o San Antonio bateu o Presidente Hayes por 3 a 1.

Mauricinho (10) foi o nome da vitória do Vasco sobre o Sportivo Luqueño na final da Libertadores de Futebol de Areia (Foto: Flickr/Conmebol)

