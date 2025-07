Vasco inaugura Espaço Gatorade no CT Moacyr Barbosa

O Vasco segue investindo na modernização do CT Moacyr Barbosa. Em busca de um espaço de excelência para a preparação de seus atletas, o clube inaugurou o Espaço Gatorade, nova zona de hidratação e convivência entre jogadores e comissão técnica, nesta sexta-feira (11).

Este é o primeiro espaço implantado pela marca em um clube de futebol. Com objetivo de potencializar o desempenho e o bem-estar dos jogadores, o espaço conta com ampla tecnologia e cuidados diários para o elenco vascaíno.

O nutricionista da equipe, Felipe Del Marchesato, destacou a importância do novo espaço para os atletas. Segundo o profissional, a dependência vai facilitar a hidratação dos atletas no pré e pós-treino.

- O Espaço Gatorade veio para facilitar na questão da hidratação, tanto no pré-treino, no intra e no pós-treino. A gente sabe que os atletas perdem muito eletrólito durante o treinamento, então o gatorade para repor durante a sessão de treinos. O espaço também vai servir como um espaço de convivência para os atletas, para nós da comissão - destacou Felipe Del Marchesato.

Vasco segue investindo em melhorias no CT Moacyr Barbosa

Além do novo espaço, o Vasco segue investindo em melhorias no seu Centro de Treinamento. Segundo informações apuradas pelo Lance!, o principal destaque é a nova área de convivência. O local foi projetado tendo centros de treinamento europeus como exemplo. Por lá, os atletas podem fazer suplementação entre as atividades para ter maior eficiência na recuperação e rendimento.

O estacionamento no CT do Vasco também recebeu melhorias. Agora o local conta com lonas que dão conforto e protegem os veículos que param por lá. A área molhada, bem como outros locais caminham para o término das obras. Fazer do CT Moacyr Barbosa um local de ponta é uma das prioridades de Pedrinho para dar melhores condições de trabalho a todos os profissionais.

Apesar de ter orçamento previsto para a reforma, modernização e ampliação do CT Moacyr Barbosa, o Vasco faz melhorias de maneira gradativa.