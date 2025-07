Vasco deve R$ 2 milhões de IPTU e busca acordo com Procuradoria

O Vasco deve R$ 2 milhões referentes a Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) do Estádio de São Januário, as sedes do Calabouço, Lagoa e o CT do Almirante, em Caxias. O clube negocia com a Procuradoria para quitar o débito que se arrasta desde 2000.

Segundo informações apuradas pelo Lance!, o Vasco pagou 2024 regularmente e 2023. Neste ano, o clube está com o ano em dia e ainda pagou 2021 e 2023. Já os outros anos estão sendo negociados. Confira destrinchado abaixo.

Em 2024, o clube pagou 2023 e 2024;

Em 2025, o clube pagou 2021 e 2023;

Clube parcelou de 2020 a 2022 algumas matrículas de São Januário;

Clube parcelou algumas matrículas de 2021 e 2022 do CT do Almirante;

2025 está quitado.

Ao Lance!, o vice-presidente jurídico do Vasco, Felipe Carregal comentou a questão. O advogado se mostrou indignado com o "descaso tão prolongado".

- É uma situação absolutamente bizarra, surreal. Eu, particularmente, evito usar a expressão ‘herança maldita’. Assumimos o Vasco cientes do tamanho do desafio e da responsabilidade. Mas, ao nos depararmos com 25 anos de IPTU não pagos — incluindo a sede da Lagoa, o Calabouço, São Januário e o CT —, é impossível não ficarmos indignados. A perplexidade é inevitável diante de um descaso tão prolongado. Por essas e outras, o Vasco chegou a essa situação. Então, a reestruturação financeira do clube, liderada pelo Pedrinho, apesar de árdua, é necessária e fundamental para o soerguimento do clube - disse Felipe Carregal.

Felipe Carregal é o VP jurídico do clube (Foto: Reprodução/Expresso 1923)

Sem riscos de penhora ou leilão

O Lance! também apurou que o Vasco não corre riscos de penhora ou leilão. A negociação afasta a possibilidade estas possibilidades.

A procura do Vasco aos órgãos competentes fez com que o clube fosse elogiado. A gestão foi a primeira a buscar a Procuradoria para tentar quitar esta dívida.