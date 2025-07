Vasco e Botafogo fazem clássico por afirmação e virada de chave

Enfim a bola vai voltar a rolar para Vasco e Botafogo após a Copa do Mundo de Clubes. Os rivais se enfrentam às 18h30 deste sábado (12), no Estádio Mané Garrincha, em partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão, que representa a afirmação para o lado Cruz-Maltino e a virada de chave para o Alvinegro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Tudo sobre o clássico entre Vasco e Botafogo:

➡️ Vasco x Botafogo: clássico será marcado por duelo de Vegetti contra a consolidação de um novo 9 pós Igor Jesus

➡️ Com David e Estrella, Vasco divulga lista de relacionados para enfrentar Botafogo pelo Brasileirão

➡️ Inegociável no Vasco, Rayan já foi alvo de Textor, dono do Botafogo, em outras janelas; relembre

➡️ Vasco nunca venceu no Novo Mané Garrincha em jogos do Brasileirão

➡️ Vasco x Botafogo: onde assistir, horário e prováveis escalações

O clássico entre Vasco e Botafogo é o primeiro jogo dos rivais na volta do Campeonato Brasileiro. O que aconteceu com os clubes neste período da Copa do Mundo de Clubes? E depois da eliminação alvinegra? O Lance! mostra abaixo como a dupla chega para o retorno das competições.

continua após a publicidade

Quase três semanas de trabalhos em busca da afirmação

O Vasco teve quase três semanas completas de treinamentos. O Cruz-Maltino foi um dos primeiros clubes a retomar as atividades na pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Ao todo foram cerca de 19 dias de trabalhos no CT Moacyr Barbosa.

As diferenças no Vasco são poucas em comparação ao que venceu o Botafogo no Campeoanto Carioca. A principal é a mudança de mentalidade. A chegada de Fernando Diniz no lugar de Fábio Carille, que foi demitido. o técnico recuperou confiança e deixou e fortaleceu a mentalidade do jogadores.

continua após a publicidade

Dentro de campo, Payet deixou o clube no início de junho. Com isso, Philippe Coutinho assumiu a camisa 10. Outra novidade do Vasco são os retornos de David e Estrella. O atacante e o meia foram relacionados após se recuperarem das lesões no joelho.

Antes da Copa do Mundo de Clubes, o Vasco uma semana cheia de treinamentos para enfrnetar o São Paulo e mostrou credenciais de Diniz ao vencer o Tricolor Paulista. O Cruz-Maltino vem de uma grande vitória e pulou na classificação do Brasileirão. Agora o clube é o 13º colocado, com 13 pontos. O clássico contra o Botafogo representa um jogo para consolidar o trabalho do técnico.

Vasco teve praticamente três semanas livres de atividades com Diniz (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Virada de chave após a Copa do Mundo de Clubes

O Botafogo, por sua vez, vira a chave para um novo trabalho em 2025. Após quatro meses com Renato Paiva, Davide Ancelotti assumiu o comando da equipe sob total confiança de John Textor e chegou para conduzir o Glorioso a mais um ano de sucesso.

A missão para o clássico é mostrar que, independente das vendas de Igor Jesus e Jair, o Glorioso segue forte e com peças à altura. Jogadores como Kaio Fernando, Álvaro Montoro, Joaquín Correa e Arthur Cabral foram contratados cercados de expectativas e ficam à disposição.

Na competição, o Botafogo vinha em crescente significativa antes da pausa para o Mundial de Clubes. São quatro jogos de invencibilidade com três vitórias, o que fez a equipe pular para a oitava colocação e encostar nos líderes.