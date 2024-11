Vasco é o time da Série A que menos perdeu seu estádio na temporada

Torcida do Vasco na partida contra o Bahia (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por João Pedro Rodrigues , supervisionado por Matheus Guimarães • Publicada em 01/11/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Famoso pela tradição e força, São Januário joga e pontua para o Vasco neste Brasileirão. Após duas vitórias seguidas, contra Cuiabá e Bahia, o Cruz-Maltino segue na esperança de conquistar uma vaga para a Libertadores e conta com o apoio da torcida para seguir no caminho das vitórias. Empatado com o Palmeiras, o clube carioca só perdeu uma vez no próprio estádio.

Sob o comando de Rafael Paiva, o Vasco segue invicto em São Januário e mostrou grandes atuações, como as vitórias contra o São Paulo, Fortaleza, Corinthians e Bahia. Mesmo até quando o time mostra fragilidade, a energia do estádio e da torcida conseguem empurrar para o resultado positivo, vide as partidas que teve contra o Athletico-PR e Cuiabá.

(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

A única derrota do Vasco dentro de São Januário foi contra o Criciúma, que se mostrou uma das mais importantes para o rumo da temporada. A goleada sofrida em casa marcou a demissão de Ramón Díaz, que já mostrava declínio de desempenho do time desde as semifinais do Campeonato Carioca. Sem o argentino, Rafael Paiva mostrou potencial como interino e assumiu a equipe de vez após a passagem relâmpago de Álvaro Pacheco.

No ranking dos melhores times em casa, o Vasco divide a liderança com o Palmeiras, que perdeu apenas para o Vitória, por 2 a 0, na 20ª rodada. Como mandante, o Cruz-Maltino tem mais duas derrotas, porém, fora de São Januário: o 6 a 1 contra o Flamengo no Maracanã (7ª rodada) e o 1 a 0 para o Palmeiras no Mané Garrincha (27ª rodada).

Na nona colocação, o Vasco soma 43 pontos e flerta com a possibilidade de chegar na Libertadores. O time de Rafael Paiva está a oito de distância da zona de classificação para a maior competição da América do Sul, mas a apenas três pontos do Bahia, o sétimo. Mas ainda existe a possibilidade do G-6 virar G-7, G-8 ou até G-9.