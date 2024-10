São Januário: como chegar e onde é cada portão do estádio do Vasco

Estádio de São Januário, sede do Vasco da Gama, com portões e acessos para torcida, visitantes e imprensa. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Publicada em 30/10/2024

Localizado no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, o estádio de São Januário é a casa do Vasco da Gama e um dos estádios mais tradicionais do Brasil. Inaugurado em 1927, o estádio é um marco histórico para o futebol brasileiro, sendo palco de grandes conquistas e momentos emblemáticos do clube. Se você vai assistir a uma partida no estádio, é importante saber onde ficam os portões de acesso e qual a melhor forma de chegar. Abaixo, você encontra os detalhes sobre cada portão como chegar em São Januário.

Como chegar ao estádio de São Januário

São Januário está localizado na Rua General Almério de Moura, no bairro de São Cristóvão, Zona Norte do Rio de Janeiro. Saiba como chegar em São Januário com diferentes tipos de transporte:

Ônibus: Diversas linhas de ônibus que passam pelo bairro de São Cristóvão e arredores levam até o estádio. As linhas 473, 472, 209 e 637 são algumas opções que passam pela região.

Metrô: A estação de metrô mais próxima é a estação São Cristóvão, que fica a cerca de 20 minutos de caminhada até o estádio.

Carro: Para quem vai de carro, São Januário fica próximo à Avenida Brasil, uma das principais vias da cidade. Lembre-se de verificar a disponibilidade de estacionamento na área, pois costuma ficar bastante movimentado em dias de jogos.

Onde ficam os portões de São Januário

Confira a localização dos principais portões de São Januário e o acesso específico para cada tipo de público.

Portão 4

Esse portão é utilizado pela torcida do Vasco e está localizado na Avenida Roberto Dinamite. É um dos acessos mais movimentados e direcionado exclusivamente para os vascaínos.

Setor do Portão Social de São Januário

Localizado também na Avenida Roberto Dinamite, esse setor é destinado aos sócios do clube, com bilheterias e acesso a cadeiras reservadas. É uma área voltada especialmente para sócios e convidados.

Portão 19

Outro acesso para a torcida do Vasco, com entrada pelas cadeiras destinadas aos sócios do clube. O Portão 19 também está na Avenida Roberto Dinamite e é uma alternativa para os torcedores vascaínos.

Portão 7 de São Januário

Esse portão de São Januário está localizado na Rua Francisco Palheta e não serve como entrada de torcedores para o estádio, funcionando apenas como bilheteria. É destinado exclusivamente para a compra e retirada de ingressos.

Portão 9

Também situado na Rua Francisco Palheta, o Portão 9 de São Januário dá acesso à arquibancada, sendo utilizado pela torcida do Vasco. É um ponto de acesso bastante utilizado pelos torcedores que preferem a arquibancada.

Portão 11 de São Januário

Esse portão está localizado na Rua São Januário e é a entrada destinada aos torcedores visitantes. Em dias de jogos, esse é o único portão disponível para a torcida adversária, facilitando a organização e segurança.

Portão 16

Com entrada pela Rua Dom Carlos, o Portão 16 é reservado para a imprensa. Jornalistas e profissionais da mídia utilizam esse acesso para cobrir os eventos e partidas no estádio.

Com esses detalhes, você pode planejar melhor a sua chegada e entrada no estádio de São Januário, garantindo uma experiência mais tranquila para apoiar o Vasco da Gama em sua casa.

Dicas para facilitar o acesso