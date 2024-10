Torcida do Vasco na partida contra o Bahia (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Anna Carolina Ramos e João Pedro Rodrigues , supervisionado por Matheus Guimarães • Publicada em 31/10/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Em um acirrado fim de Brasileirão, os torcedores do Vasco passaram a sonhar com uma vaga na próxima Libertadores. Após o término da 31ª rodada, o Cruz-Maltino ocupa a nona colocação, com 43 pontos, oito a menos que o último time no G-6, o São Paulo. Para que as possibilidades sejam postas em dados e números, o Lance! entrevistou o matemático Tristão Garcia para entender o cenário do clube para 2025.

➡️ Payet mostra importância no Vasco e dá resposta aos rumores de possível saída

Faltando apenas sete jogos para o Brasileirão de 2024 acabar, o Vasco consegue somar no máximo mais 21 pontos, o que faria o clube terminar com 64 pontos na temporada. O Cruz-Maltino alcançaria essa marca caso vencesse todas as partidas.

A classificação direta para a Libertadores 2025 seria o melhor cenário possível para os vascaínos. No entanto, segundo o matemático, a tendência é de que o "número mágico" para uma vaga direta seja 68 pontos. Com isso, o Vasco já não teria mais chances chegar ao G-4, já que não pode atingir esta pontuação.

- 68 pontos. A média é abaixo do campeão, mas é uma disputa acirrada - afirmou Tristão Garcia.

Por mais que a vaga direta seja improvável, as chances aumentam quando se trata do G-6. Segundo a análise de Tristão Garcia, o número mágico é 62. Se atingir esta pontuação, a possibilidade do Vasco garantir uma vaga na fase preliminar da Libertadores é alta.

Em uma análise para uma vaga do G-6 com os adversários diretos, as probabilidades estão ao lado do Vasco. De acordo com o matemático, o clube carioca é o mais provável de conseguir a vaga para a fase preliminar da Libertadores. No cálculo realizado, Garcia levou em consideração a performance dos últimos jogos do Cruzeiro, Bahia e São Paulo, assim como do Cruz-Maltino, para comparar entender as variações.

- O que são variações? Eu comparo os últimos seis jogos com os últimos seis anteriores. Comparo 12 jogos. Neste sentido, o Vasco caiu 33% em relação a si mesmo. Nos últimos seis jogos, o Vasco está 33% abaixo dos outros seis. O Bahia caiu 13%. O Cruzeiro é o que mais caiu, com 50% - analisou. E completou:

- Agora em valor real, porque às vezes você cai, mas tinha uma "gordura". O Vasco está com 1.33. Caiu. Mas caiu porque nos outros seis tinha média de campeão. Estava bem. O Bahia estava com 1.33 e caiu para 1.17. Já estava mal. Nos 12 jogos vinham abaixo do Vasco. O Vasco está com melhor campanha recente do que o Bahia. O São Paulo tinha 1.50 de média, menos que o Vasco. Nos últimos seis deu uma melhorada e está com 1.67. O Cruzeiro tinha um ponto por jogo. Agora está fazendo meio ponto por jogo de média.

Em São Januário, o Vasco venceu, por 3 a 2, o Bahia pela 31ª rodada do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Cenário pode mudar para o Vasco

Ao ser questionado sobre outros cenários possíveis para Vasco, Tristão Garcia afirma que o Cruz-Maltino tem "boas chances, mas também tem que torcer para os rivais ganharem os campeonatos para poder entrar". Em caso de títulos na Libertadores e na Copa do Brasil, o panorama no Brasileirão muda. Confira abaixo.

Se o Botafogo for campeão da Libertadores: G-6 vira G-7 porque o Alvinegro já está no G-6;

Se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil: o mesmo cenário acontece pelo mesmo motivo;

Se o Atlético-MG vencer a Libertadores e Copa do Brasil: abre uma vaga extra no Brasileirão porque a vaga que seria da Copa do Brasil vai para o Campeonato Brasileiro. O Galo já teria a sua classificação assegurada via Conmebol;

Se Botafogo e o Flamengo forem campeões, na Libertadores e Copa do Brasil, respectivamente: G-6 vira G-8. Assim, o Vasco precisaria subir apenas uma posição na tabela.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco