Ex-técnico de Flamengo e Vasco fica livre no mercado

Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 12:13 • Rio de Janeiro

Maurício Barbieri, ex-técnico de clubes como Flamengo, Vasco e Red Bull Bragantino, está livre no mercado. O treinador foi demitido pelo Juarez, do México, clube que já comandava há cerca de nove meses.

Barbieri não suportou uma sequência negativa de resultados, perdendo cinco dos últimos sete jogos na Liga MX. O último resultado negativo aconteceu em casa, na derrota para o Atlético de San Luis por 4 a 2. A equipe ocupa apenas a 17ª colocação da liga, com dez pontos em 14 compromissos realizados no Apertura.

- Gostaria de agradecer ao Juarez pela oportunidade enriquecedora. Foi meu primeiro trabalho fora do Brasil. E, apesar de todas as dificuldades, posso dizer que foi uma grande experiência. Fica todo meu agradecimento e respeito a presidente, aos diretores, grupo de jogadores, funcionários e a toda população da cidade, que sempre me tratou com muito carinho - afirmou Maurício.

Criado em maio de 2015, o Juarez igualou a melhor posição de sua história em um turno na Liga MX com Barbieri, ficando em 12º no Clausura de 2023-24, com 16 pontos. Além disso, o brasileiro também conduziu os Bravos à sua melhor sequência de vitórias na história, com três triunfos consecutivos.

🔢 NÚMEROS DE BARBIERI, EX-FLAMENGO E VASCO, NO JUAREZ

⚽ 29 jogos

✅ 9 vitórias

🟰 3 empates

❌ 17 derrotas

🥅 43 gols marcados

🔙 58 gols sofridos

➗ 1,03 pontos por jogo em média