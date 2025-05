Vasco divulga lista de relacionados para próximas partidas

O Vasco divulgou, na tarde deste sábado (3), a lista de relacionados para os jogos contra Palmeiras, Puerto Cabello e Vitória. Maurício Lemos e Payet são baixas. O primeiro segue em reabilitação da fratura na 12ª costela e já realiza atividade no campo, enquanto o segundo cumpre trabalhos de força, condicionamento físico e corridas no campo.

A delegação cruzmaltina embarcou para Brasília, palco para a partida contra o Palmeiras no domingo, na tarde deste sábado. No aguardo de um possível acerto com Fernando Diniz, o time carioca segue com o diretor técnico, Felipe Loureiro, no comando interino.

Felipe comandou dois treinamentos visando essa partida. A expectatitva é que ele mantenha a mesma equipe que encarou o Operário no meio da semana.

Veja a lista de relacionados do Vasco

Provável escalação

A provável escalação do Vasco para enfrentar o Palmeiras é: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton; Hugo Moura, Jair (Matheus Carvalho), Nuno Moreira, Coutinho, Rayan e Vegetti.

Confira as informações do jogo entre Vasco e Palmeiras pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X PALMEIRAS

7ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 4 de maio, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF);

📺 Onde assistir: Globo e Premiere;

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR);

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).