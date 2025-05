Vasco x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo VAS PAL 7ª rodada Brasileirão Data e Hora domingo, 4 de maio, às 16h (de Brasília) Local Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF) Árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES) Assistentes Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) Var Rafael Traci (SC) Onde assistir

Vasco e Palmeiras se enfrentam a partir das 16h (de Brasília) deste domingo (4), em partida válida pela 7ª rodada do Brasileirão. O jogo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), terá transmissão exclusiva pelo Globo e Premiere.

O Vasco volta a jogar após empatar com o Operário, no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. No aguardo de um possível acerto com Fernando Diniz, o Cruz-Maltino segue com o diretor técnico, Felipe Loureiro, no comando interino da equipe.

Já o Palmeiras viajou até Fortaleza e venceu o Ceará na Copa do Brasil. O Alviverde entra em campo defendendo uma escrita de quase 10 anos sem perder para o Vasco.

Vasco e Palmeiras se enfrentam no Mané Garrincha (Foto: Sergio Lima/AFP)

Confira as informações do jogo entre Vasco e Palmeiras pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X PALMEIRAS

7ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 4 de maio, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF);

📺 Onde assistir: Globo e Premiere;

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR);

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

VASCO (Técnico: Felipe Loureiro)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Fuchs, Gustavo Gomez e piquerez; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Rios e Felipe Anderson; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque