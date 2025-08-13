menu hamburguer
Vasco e Flamengo lideram ranking de lojas oficiais entre clubes da Série A; veja lista

Ranking mostra número total de unidades e quais equipes mais cresceram no período

Escalação do Vasco
imagem cameraVasco inaugurou 12 novas lojas no Brasil entre fevereiro e agosto deste ano
8aea3481-4fd8-49c6-acd1-b22af575465e__MG_9987-Copia-2-aspect-ratio-1024-1024
Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 13/08/2025
07:45
  • Matéria
  • Matéria

Nos últimos seis meses, o Vasco foi o clube brasileiro que mais aumentou o número de lojas físicas oficiais espalhadas pelo Brasil. O cruz-maltino saiu de 62 unidades e atingiu 74 no começo de agosto, o que manteve o time carioca como o segundo com mais espaços entre as equipes da Série A. A liderança é do rival Flamengo, que fica à frente com folga e é dono de 180 lojas em todo o território nacional. Entretanto, não construiu nenhum novo estabelecimento.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O top cinco ainda tem o Palmeiras na terceira posição, com 35 lojas físicas, Fluminense, com 34 espaços, e o Corinthians, dono de 34 estabelecimento oficiais até o mês de agosto. O alvinegro paulista aumentou em uma unidade desde fevereiro. Os números são de um levantamento do portal Poder 360 Marketing.

Outros clubes da primeira divisão que cresceram o número de loja física foram Cruzeiro, São Paulo, Grêmio e Mirassol. A Raposa construiu quatro novas unidades nos últimos meses e chegou a 23 unidades, empatando com o Fortaleza.

O tricolor paulista saiu de 12 para 15 espaços, ocupando a 11ª posição do ranking, enquanto o Mirassol, estreante na Série A em 2025, se tornou dono de mais duas lojas no período, somando cinco no total. Bahia (12ª), Ceará (13ª), Santos (17ª) e Botafogo (18ª) construíram uma unidade cada entre fevereiro e agosto.

Clubes que diminuíram o número de lojas

No ranking, alguns clubes da Série A perderam posições no ranking e fecharam lojas ao longo desse período. Atlético Mineiro e Sport fecharam duas unidades de loja física entre fevereiro e agosto. O Galo saiu 24 lojas para 22, saindo da 6ª colocação para a 8ª, enquanto o rubro-negro pernambucano caiu da 14ª para a 15ª posição no ranking do Brasileirão e agora tem seis espaços.

Outras equipes também caíram no posição na lista da Série A, como o Grêmio (mesmo ganhando duas unidades de loja) e o Internacional, que não construiu novas lojas físicas nesse período. Nas duas últimas posições do rankings estão RB Bragantino e Juventude, cada um com dois estabelecimentos. Durante os seis meses da pesquisa, os times não construíram novos espaços.

Vasco x São Paulo - Estrella
Vasco foi o clube que mais cresceu o número de lojas físicas no Brasil. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Veja o ranking atualizado das lojas físicas dos clubes da Série A

  1. Flamengo - 180 unidades (0 lojas novas)
  2. Vasco - 74 unidades (+12 lojas)
  3. Palmeiras - 35 unidades (0)
  4. Fluminense - 34 unidades (0)
  5. Corinthians - 34 unidades (+1)
  6. Fortaleza - 23 unidades (0)
  7. Cruzeiro - 23 unidades (+4)
  8. Atlético-MG - 22 unidades (-2)
  9. Grêmio - 22 unidades (+2)
  10. Internacional - 20 unidades (0)
  11. São Paulo - 15 unidades (+3)
  12. Bahia - 11 unidades (+1)
  13. Ceará - 9 unidades (+1)
  14. Vitória - 8 unidades (+1)
  15. Sport - 6 unidades (-2)
  16. Mirassol - 5 unidades (+2)
  17. Santos - 4 unidades (+1)
  18. Botafogo - 3 unidades (+1)
  19. RB Bragantino - 2 unidades (0)
  20. Juventude - 2 unidades (0)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
