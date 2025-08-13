Vasco e Flamengo lideram ranking de lojas oficiais entre clubes da Série A; veja lista

Nos últimos seis meses, o Vasco foi o clube brasileiro que mais aumentou o número de lojas físicas oficiais espalhadas pelo Brasil. O cruz-maltino saiu de 62 unidades e atingiu 74 no começo de agosto, o que manteve o time carioca como o segundo com mais espaços entre as equipes da Série A. A liderança é do rival Flamengo, que fica à frente com folga e é dono de 180 lojas em todo o território nacional. Entretanto, não construiu nenhum novo estabelecimento.

O top cinco ainda tem o Palmeiras na terceira posição, com 35 lojas físicas, Fluminense, com 34 espaços, e o Corinthians, dono de 34 estabelecimento oficiais até o mês de agosto. O alvinegro paulista aumentou em uma unidade desde fevereiro. Os números são de um levantamento do portal Poder 360 Marketing.

Outros clubes da primeira divisão que cresceram o número de loja física foram Cruzeiro, São Paulo, Grêmio e Mirassol. A Raposa construiu quatro novas unidades nos últimos meses e chegou a 23 unidades, empatando com o Fortaleza.

O tricolor paulista saiu de 12 para 15 espaços, ocupando a 11ª posição do ranking, enquanto o Mirassol, estreante na Série A em 2025, se tornou dono de mais duas lojas no período, somando cinco no total. Bahia (12ª), Ceará (13ª), Santos (17ª) e Botafogo (18ª) construíram uma unidade cada entre fevereiro e agosto.

Clubes que diminuíram o número de lojas

No ranking, alguns clubes da Série A perderam posições no ranking e fecharam lojas ao longo desse período. Atlético Mineiro e Sport fecharam duas unidades de loja física entre fevereiro e agosto. O Galo saiu 24 lojas para 22, saindo da 6ª colocação para a 8ª, enquanto o rubro-negro pernambucano caiu da 14ª para a 15ª posição no ranking do Brasileirão e agora tem seis espaços.

Outras equipes também caíram no posição na lista da Série A, como o Grêmio (mesmo ganhando duas unidades de loja) e o Internacional, que não construiu novas lojas físicas nesse período. Nas duas últimas posições do rankings estão RB Bragantino e Juventude, cada um com dois estabelecimentos. Durante os seis meses da pesquisa, os times não construíram novos espaços.

Veja o ranking atualizado das lojas físicas dos clubes da Série A