Thiago Mendes se manifesta após discussão com Puma no intervalo de Vasco x Paysandu
Jogadores cruz-maltinos se desentenderam a caminho do vestiário
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O volante Thiago Mendes se pronunciou após o desentendimento com o lateral-direito Puma Rodríguez no intervalo da vitória do Vasco sobre o Paysandu, nesta terça-feira (21), pela Copa do Brasil. A discussão, flagrada na saída de campo rumo aos vestiários, chamou atenção pela intensidade, exigindo a intervenção de outros jogadores para evitar que o clima se agravasse.
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Dentro de campo, o primeiro tempo justificou a cobrança. O Paysandu foi superior em boa parte da etapa inicial e criou as melhores oportunidades, podendo ter ido para o intervalo em vantagem caso tivesse sido mais eficiente. O principal problema do Vasco esteve no lado direito defensivo, justamente o setor ocupado por Puma Rodríguez, explorado com frequência pela equipe paraense.
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Após a partida, já com a vitória garantida, Thiago Mendes utilizou as redes sociais para tratar o episódio como algo natural do jogo.
- No final do primeiro tempo, na saída de campo, tive um desentendimento com um companheiro de equipe. Gostaria apenas de esclarecer que isso faz parte do jogo e aconteceu no calor do momento, onde os ânimos muitas vezes estão exaltados porque queremos o bem do time e estamos buscando ajustar coisas que aconteceram dentro das quatro linhas. Está tudo bem e seguimos focados nos objetivos do Vasco para a temporada. O primeiro passo foi dado na Copa do Brasil e levamos para o Rio de Janeiro um resultado positivo. Isso é o que importa - publicou o capitão cruz-maltino nos stories do Instagram.
Com o resultado positivo, o Vasco leva a vantagem para o Rio de Janeiro e dá um passo importante na competição. A equipe volta a campo no próximo domingo (26), quando enfrenta o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, na NeoQuímica Arena. Já o duelo de volta contra o Paysandu está marcado para o dia 14 de maio, em São Januário.
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