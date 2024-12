O nome da vez que está na mira do Vasco para comandar a equipe em 2025 é o de Renato Portaluppi. O treinador deve se reunir com o clube nos próximos dias e pode sacramentar a volta ao Cruz-Maltino. A informação foi publicada primeiramente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Secretário de Esportes do Rio detalha parceria da Prefeitura com Vasco para modernização de São Januário

Renato Portaluppi está de férias no Rio de Janeiro. Além disso, o técnico tem residência em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e é encontrado constantemente nas praias jogando futevôlei. O treinador está na cidade desde o término do Brasileirão.

O nome de Renato é o mais cotado para assumir o Vasco, tendo em vista que o Cruz-Maltino não teve sucesso em outras negociações. Antes, o clube teve Luís Castro e Pedro Caixinha como alvos.

continua após a publicidade

Pedrinho quer quanto antes um técnico no comando do Vasco para dar prosseguimento no planejamento de 2025. O Cruz-Maltino segue mapeando e sondando possíveis reforços para a próxima temporada. Porém, precisa de um técnico para discutir o perfil das contratações para fortalecer o grupo.

➡️ Saiba os valores que o Vasco deve receber da Nike

Vasco sem técnico desde o Brasileirão

O Vasco não conta com um técnico desde a demissão de Rafael Paiva, após a derrota para o Corinthians, por 3 a 1, na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Felipe assumiu a equipe de maneira interina e foi responsável pelo Cruz-Maltino termina a temporada com vitórias.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco