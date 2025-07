Vasco demite diretor de marketing após publicação polêmica

O Vasco demitiu nesta quinta‑feira (3) o agora ex-diretor executivo de marketing e comercial da SAF, Henrique Gutterres. A razão teria sido publicação feita pelo dirigente que repercutiu mal entre os torcedores do Cruz-Maltino.

A informação foi divulgada primeiramente pelo canal "Expresso 1923" e confirmada pelo Lance!. Gutterres ocupava o cargo desde novembro de 2024, quando foi nomeado pelo CEO Lúcio Barbosa para integrar o Comitê Executivo da SAF e reportar-se à direção-geral do clube.

No post em questão, feito nesta semana, o ex-diretor anunciou “oportunidades de negócio com o Vasco”. Contudo, publicação contém erros ortográficos, traz o escudo errado e menciona o “Clube Vasco da Gama” em vez de “Club de Regatas Vasco da Gama”.

Via redes sociais, torcedores do Gigante da Colina criticaram a falta de revisão e cuidado com a imagem do clube, o que motivou a decisão da diretoria de comunicação de excluir o vídeo e promover a troca no comando do marketing.

