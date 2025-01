Vasco: confira as atualizações das lesões de Adson, Estrella e David

Adson, Guilherme Estrella e David seguem lesionados e irão desfalcar o Vasco neste início de 2025. Mas como estão as recuperações dos jogadores? Qual é o prazo de retorno aos gramados? Houve problema durante a recuperação dos jogadores? Entenda as situações com o Lance! abaixo.

continua após a publicidade

➡️ Daniel Fuzato cita inspiração em Léo Jardim no Vasco: ‘Impossível estar na profissão e não ter alta concorrência’

Adson

Adson tem atrito na região que liga o osso da tíbia com a placa colocada na operação, o que gera incomodo no atleta. Por conta disso, a placa deve ser removida durante a semana, mas o procedimento não atrasará muito a recuperação do ponta. O jogador tem treinado com bola, separado do restante do elenco, e faz atividades específicas para voltar a melhor forma.

Em 2024, o atleta sofreu uma fratura da tíbia do jogador por estresse, e o mesmo optou por passar por cirurgia para corrigir a lesão.

Adson, em ação pelo Vasco contra o Palmeiras no Brasileirão 2024 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Guilherme Estrella

A situação do jovem jogador é um pouco mais complicada, e o Vasco leva com cautela a recuperação do meia. Estrella realizou uma operação para corrigir o problema crônico que tinha no menisco, com sutura do menisco lateral para preservar a função do joelho. Durante o pós-operatório, o atleta sentiu um estalido, mas os exames seguem sem nenhum tipo de anormalidade na região.

continua após a publicidade

Guilherme Estrella pelo Vasco da Gama (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Para não prejudicar a carreira do jovem, o Vasco leva a recuperação com cuidado, sem apressar os processos, já que foi uma operação complexa. Estella deve fazer uma artroscopia para ter um melhor diagnóstico e corrigir o estalido e retornar aos gramados.

David

Dos três jogadores lesionados, David é o que está em melhor situação. O ponta do Vasco, que rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo em setembro, já consegue realizar movimentos completos e colocar força no local. O camisa 7 já se encontra na segunda fase da recuperação, dentro do esperado pelo clube.