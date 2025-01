Madureira afirma que foi impedido pelo Vasco de dividir voo para Manaus

O Madureira divulgou na noite desta terça-feira (21) nota em que acusa o Vasco de se negar a dividir voo para Manaus, onde as equipes se enfrentam na próxima quinta (23), pelo Campeonato Carioca. No comunicado, o Tricolor Suburbano definiu o ocorrido como "atitude soberba" do adversário.

Além disso, o clube do subúrbio carioca alfinetou o presidente cruz-maltino, Pedrinho, afirmando que está acostumado a lidar "grandes dirigentes", como antigos mandatários do Gigante da Colina. O Lance! entrou em contado com o Vasco sobre a nota do Madureira, mas não obteve resposta até o momento da publicação desta matéria.

Confira a nota do Madureira sobre o Vasco

"O Madureira Esporte Clube vem, por meio desta nota, manifestar sua perplexidade diante da atitude do Vasco da Gama, que impediu que a delegação do Madureira viajasse junto com a sua no mesmo voo contratado para os dois clubes para Manaus.

Ações como essa não condizem com a grandeza histórica do Vasco, clube com o qual sempre mantivemos relações respeitosas e até carinhosas pela proximidade entre os clubes da Zona Norte do Rio.

O Vasco para nós sempre foi e sempre será um símbolo da vitória das camadas populares do Rio de Janeiro.

O Madureira estava acostumado a lidar com grandes dirigentes como Antônio Soares Calçada, Eurico Miranda e Roberto Dinamite, figuras que, independentemente de seus estilos e visões, sempre souberam valorizar o espírito esportivo e a dignidade entre os clubes.

Lamentamos muito que o Vasco, sob sua atual gestão, se é que tem alguma, demonstre estar em total desalinho com esses princípios. A Nau está à deriva. Que o Vasco reencontre seu caminho e sua grandeza, voltando a fazer a tua imensa torcida bem feliz."

