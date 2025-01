O novo zagueiro do Vasco, Mauricio Lemos, foi apresentado na manhã desta terça-feira (21). Nas primeiras palavras como jogador cruz-maltino, o atleta brincou com a relação de "empresário" que Puma Rodríguez teve para chegada ao clube.

- Foi muito bom ter esse contato com o Pumita. Ele foi um ponto muito importante para saber como estava a situação do clube, como estava o sistema aqui, e a verdade é que houve uma recomendação muito boa - afirmou Mauricio Lemos.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de voltar a ser convocado pela seleção uruguaia, Mauricio Lemos cravou que a cabeça está focada no Vasco. O zagueiro ainda disse que se a prioridade é voltar a performar em alto nível.

- Está sendo uma adaptação muito rápida. Nesse período, recebi várias propostas. A minha decisão foi pelo clube e pelo campeonato. A competitividade é muito alta no Brasileirão, então isso foi determinante - contou o zagueiro. E completou:

- Se você joga, pode ser convocado para a seleção. A minha prioridade é ajudar o Vasco. Ter o maior número de minutos em boa forma. E depois tudo chega. Eu não tive a oportunidade de falar com o Puma, mas… Eu acho que o defesa não tem para nenhum dos bons anos, tem uma seleção. Isso depende do que faz aqui em casa, pois vai ter a possibilidade de sair na próxima seleção.

A presença de Mauricio Lemos contra o Madureira é incerta. O zagueiro ainda não está 100% e deve começar a partida entre Vasco e Madureira no banco de reservas.

Maurício Lemos foi apresentado pelo Vasco nesta terça-feira (21) (Foto Matheus Guimarães/Lance!)

Confira mais respostas de Mauricio Lemos, zagueiro do Vasco:

QUER FICAR POR ANOS NO VASCO

- Venho para ficar muitos anos. O meu primeiro ano no Atlético-MG foi muito bom, mas o segundo já foi totalmente distinto, não tive tantas oportunidades. Mas a minha intenção é chegar aqui no Vasco e ficar muito tempo fazendo o nome aqui, ajudar muito o Vasco a crescer e dar o meu melhor para melhorar o que se faltou, ter meu nome na lista do Vasco.

- Estou muito feliz. O Vasco fez contratações na defesa, é uma honra estar no Vasco. Vou defender a camisa do clube como se não houvesse amanhã. As competições que teremos pela frente serão duras. Vamos trabalhar para fazer o nosso melhor.

ESCOLHA PELO VASCO

- Eu estava num momento difícil de mudar, um momento que eles deixaram de contar comigo, sem ser muito claro comigo. Eu tentei fazer o meu maior possível para ficar lá, para tentar demonstrar o meu trabalho, mas não deram essa chance para mim. E depois, quando chegaram as ofertas, a única proposta que analisei foi a do São Paulo. Do Vasco, não me chegou nada. Não sei se pelo Atlético-MG teve uma possibilidade, mas não avançou. Então, eu não sei o que aconteceu.

PROBLEMAS NO ATLÉTICO-MG

- Em 2024, houve muitas coisas. Eu comecei de titular, tive uma pequena lesão, e quando voltei ao time, fazia parte dos planos, mas de um momento para o outro fiquei fora dos planos, não sei qual foi o motivo. Sei que sempre fiz o possível para estar disponível. Até prefiro não comentar sobre tudo o que aconteceu naquele ano. Sei que dei o meu melhor e sei que poderiam ter feito outras coisas para me sentir mais confiante e também para ter a possibilidade de jogar.

- Acho que todos os funcionários que me conhecem sabem como eu sou, sabem como eu trabalho. E eu sempre bom de grupo. Eu esperava ter mais chances, mas o futebol é muito rápido, há coisas que eu não entendo e estou nessa vida há muito tempo, estou acostumado. Espero que não aconteça de novo.

PREFERÊNCIA PELO LADO NA DEFESA

- Em relação a jogar na direita ou na esquerda, não tenho. Isso não vai depender do técnico, dos jogadores. E bem, eu sempre estarei disponível para jogar na direita ou na esquerda. Posso jogar até de goleiro.

RIO DE JANEIRO

- Estamos nos adaptando bem. É um pouco diferente de Belo Horizonte, do Uruguai também. Tenho que me acostumar ao sol, é complicado esse horário (risos). A família está feliz.