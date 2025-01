Daniel Fuzato foi apresentado somente após ter estreado pelo Vasco. O jogador participou de dois jogos pelo Campeonato Carioca, uma vez que Pablo se lesionou. O novo goleiro cruz-maltino disse que Léo Jardim é uma inspiração.

- (Os motivos foram) a grandeza do Vasco, pela história, pela torcida, e eu acho que a gente joga em alto nível. É impossível a gente querer estar nessa profissão e não ter do nosso lado alta concorrência. Acredito que tenho muito o que aprender com o Léo, e ele já se encontrou muito disponível. Se todos os dias eu trabalhar da melhor maneira possível, ou melhor do que ontem, é cada um empurrando mais ou outro, e quem tem a ganhar é Vasco.

O goleiro do Vasco também analisou as duas partidas que fez pelo Campeonato Carioca. Para Daniel Fuzato, o teste foi aprovado.

- Estava ansioso para conhecer a torcida mais de perto. Infelizmente, o Pablo machucou o dedo. Eu já vinha no meio da temporada, então queria ajudar o time e joguei. Fiz dois jogos, acho que foram bons. Voltei a jogar depois de um tempo parado. Foi importante para mim. Acho que passei no teste (risos).

Daniel Fuzato chegou ao Vasco para suprir a saída de Keiller (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)

Confira mais respostas de Daniel Fuzato, goleiro do Vasco:

PERÍODO LONGE DO BRASIL

- Tive a oportunidade de sair muito cedo do Brasil. Foi um bom negócio para o Palmeiras e para mim profissionalmente. Não acredito que tenha um preconceito contra goleiros brasileiros, mas acredito que a Europa vem ao nosso mercado buscando outros perfis.

REVEZAMENTO EM COPAS E BRASILEIRÃO

- Eu não sei, eu acho que é importante a gente estar se preparando diariamente para que quando a oportunidade surja, a gente corresponda da melhor maneira possível.

MAIS SOBRE LÉO JARDIM

- Pude conhecer o Léo um pouco mais perto agora, acho que tem que ser respeitado o trabalho que ele tem feito nos últimos anos, é um goleiro que eu acompanho bastante. Acredito que eu venho aqui para fazer o meu melhor todos os dias, eu costumo falar que a minha disputa é contra eu mesmo. Amanhã eu tenho que vir treinar melhor do que hoje. E eu quero ser mais uma opção para o Carille e, quando a oportunidade surgir, estar preparado para poder ajudar o time.

CONCORRÊNCIA

- Eu acho que é importante a gente ter muita competitividade. Eu acho que isso vai nos ajudar durante o campeonato. Eu acho que é importante a gente ter sempre jogadores de composição, porque a gente conhece o Campeonato Brasileiro.

