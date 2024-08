Vasco completa 20 jogos com Rafael Paiva, mostra poder de reação e toma gosto por viradas

Rafael Paiva completou 20 jogos entre os profissionais do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 31/08/2024 - 03:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Rafael Paiva completou 20 jogos no comando do Vasco com mais uma vitória de virada. Ao todo, o técnico cruz-maltino soma dez vitórias, seis empates e quatro derrotas.

Destas 20 partidas pelo Vasco, a equipe comandada por Rafael Paiva saiu atrás em 12. Em oito, o time conseguiu pelo menos empatar. Em três, o Cruz-Maltino venceu de virada.

⚽ JOGOS QUE O VASCO VENCEU DE VIRADA SOB O COMANDO DE RAFAEL PAIVA:

- Vasco 4 x 1 São Paulo (Brasileirão)

- Vasco 2 x 1 Athletico-PR (Brasileirão)

- Vasco 2 x 1 Athletico-PR (Copa do Brasil)

As marcas atingidas por Rafael Paiva ainda poderiam ser mais expressivas. Isso porque o Vasco vacilou nos minutos finais de dois jogos: Bragantino e Criciúma.

Em ambas as ocasiões, o Vasco começou a partida perdendo. Em seguida, o Cruz-Maltino buscou o empate e a virada. No apagar das luzes, Bragantino e Criciúma deixaram tudo igual. Ambos os confrontos terminaram com o placar em 2 a 2.

Sair perder uma partida preocupa Rafael Paiva, que não quer tomar esses gols. Porém, o Vasco tem mostrado que sabe reagir e tomou o gosto por viradas.

Hugo Moura foi o responsável por mais uma virada do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Na próxima rodada do Brasileirão, o Vasco enfrenta o Vitória no Barradão. A bola rola às 18h30 de domingo (1º).