CBF anuncia data de Vasco x Cuiabá, pelo Brasileirão

Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 12:48 • Rio de Janeiro (RJ)

A CBF anunciou, na manhã desta sexta-feira (30), a data de Vasco x Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro. Válido pela 19ª rodada da competição, o jogo acontecerá no dia 25 de setembro, às 19h, em São Januário.

O jogo não aconteceu na data marcada por conta do confronto do Dourado pela Copa Sul-Americana. O Cuiabá encarou o Palestino, no dia 25 de julho, pelo jogo de volta da fase de Playoffs. Com a realização do duelo, o Vasco acertará o número de partidas da equipe no Brasileirão.

Atualmente, o Vasco é o oitavo colocado na competição, com 31 pontos. O Gigante da Colina tem nove vitórias, quatro empates e 10 derrotas em 23 jogos disputados. O Cuiabá, por outro lado, em apenas o 19º, com 18 pontos somados. São quatro vitórias, seis empates e 12 derrotas em 22 jogos.