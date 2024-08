Jornalista cometeu erro ao comentar posição do Vasco na tabela do Brasileirão (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 15:08 • Rio de Janeiro

Uma declaração do jornalista André Hernan (ex-Globo) causou revolta nos torcedores do Vasco após a vitória, novamente de virada sobre o Athletico Paranaense, pela Copa do Brasil. No fim da transmissão do "Prime Video", o repórter afirmou que o clube faz "confronto direto" com o Vitória na próxima rodada do Brasileirão.

O Vasco é o 8º colocado no Campeonato Brasileiro, enquanto o Vitória está na 17ª colocação. O duelo entre os clubes ocorre no próximo domingo (1), no Barradão. Com toda a repercussão negativa do comentário, o jornalista se pronunciou nas redes.

- Ontem aconteceu um erro de informação da minha parte em relação à posição do Vasco no Campeonato Brasileiro. Fato é que não houve desrespeito da minha parte em relação ao Vasco, presidida pelo Pedrinho que é meu amigo, além de vários jogadores do elenco que também são meus amigos. Então, não foi um desrespeito ao torcedor que eu respeito muito, aliás, como respeito todas as torcidas. Foi um erro meu e eu estou refletindo sobre isso. Eu não vou ficar batendo boca na rede social, vocês têm todo o direito de me criticar por um erro que assumidamente cometi. Eu só espero que quem me ameaçou também reflita sobre isso... - disse o jornalista sobre seu erro na transmissão.

