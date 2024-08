Ex-árbitro relembra manipulação feita em jogo de gigante da Série A: ‘Dei o pênalti’

Edílson Pereira de Carvalho foi banido do futebol em 2005 (Foto: Reprodução/Cartoloucos)







Publicada em 30/08/2024 - 19:40

Banido do futebol em 2005 após o escândalo da "Máfia do Apito", Edílson Pereira de Carvalho relembrou uma manipulação feita no Brasileirão daquele ano. O ex-árbitro citou o jogo entre Vasco e Figueirense e afirmou ter dado um pênalti que, "sem apostas", não daria. A declaração foi dada no podcast "Benja me mucho", do apresentador Benjamin Back.

- Vasco e Figueirense. Foi um lance interpretativo de pênalti. Mas nessa jogada, o Edílson Pereira Carvalho, me conhecendo, não daria pênalti. Mas qualquer outro árbitro poderia dar. Eu dei o pênalti. Eu, sem aposta nenhuma, não daria e ainda xingaria o jogador: "Levanta, seu m****". Mas como o dinheiro estava envolvido, fui lá e marquei o pênalti - disse Edílson.

O pênalti citado por Edílson foi marcado a favor do Vasco, em jogo anulado pela Justiça e refeito tempo depois. O ex-árbitro, que hoje trabalha com entrega de mercadorias, afirmou ser torcedor do Corinthians e disse que o clube paulista foi campeão em 2005 pelos próprios méritos.

A Máfia do Apito foi o esquema de manipulação de resultados no futebol brasileiro que envolveu os ex-árbitros Edílson Pereira de Carvalho e Paulo José Danelon. A Justiça anulou 11 jogos do Brasileirão de 2005, e os mesmos foram refeitos. O esquema foi descoberto pelo jornalista André Rizek.