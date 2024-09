Partida de ida foi marcada por confronto disputado e virada vascaína (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 15:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Athletico-PR e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (11), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba (PR), com transmissão do Prime Video (streaming).

Vasco e Athletico-PR se encontram pela terceira vez na história da Copa do Brasil. Em 1997, nas oitavas de final, deu Furacão. Em 2011, foi a vez do Cruz-Maltino se classificar nas quartas.

Furacão no elenco estrelado

Em 1997, o Vasco com o meio-campo formado por Pedrinho, Juninho Pernambucano e Felipe, além de Edmundo no ataque, perdeu para o Athletico. Na ida, o Furacão venceu por 3 a 1 em Curitiba, com gols de Paulo Miranda, Paulo Rink e Reginaldo. O time carioca descontou com Mauricinho.

Na volta em São Januário, o time abriu 4 a 1 no primeiro tempo com facilidade. Cleberson, do Athletico, fez um, e Paulo Rink marcou dois no fim, confirmando o resultado de 4 a 3 na partida, o que foi insuficiente para os vascaínos. Os outros gols do Vasco foram marcados por Tinho, Alex, Pedrinho e Juninho.

Trem bala da Colina

Em 2011, Athletico e Vasco se enfrentaram pelas quartas de final, assim como em 2024. O jogo de ida, realizado em Curitiba, terminou empatado por 2 a 2, com gols de Alecsandro e Diego Souza pelo lado vascaíno, e Guerrón e Paulo Baier pelo time paranaense.

No Rio de Janeiro, o Athletico abriu o placar com Federico Nieto, após passe de Madson. No entanto, o Vasco conquistou a classificação, com cruzamento de Fagner para Elton cabecear.

Vasco passou pelo Athletico e conquistou o título da Copa do Brasil em 2011 (Foto: Marcelo Sadio)

Nesta edição, se o Vasco desampatar o histórico contra Athletico em Copa do Brasil, passará para a semifinal contra vencedor do confronto entre Atlético-MG e São Paulo.