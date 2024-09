Jogo do Vasco hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Vasco e Athletico-PR se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 09:30 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, Vasco e Athletico-PR voltam a se enfrentar pela Copa do Brasil após a paralisação da data FIFA nos campeonatos brasileiros. No primeiro jogo das quartas de final da competição, o clube carioca venceu pelo placar de 2 a 1 e espera no jogo de hoje confirmar a vaga para as semifinais do torneio. A partida terá início a partir das 21h30, pelo horário de Brasília, com transmissão do Prime Video.

O Vasco joga hoje buscando a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Vasco chega para o jogo de hoje com um bom retrospecto geral no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Neste último campeonato, o Gigante da Colina tem a vantagem para o confronto decisivo, já que venceu o primeiro embate por 2 a 1. No entanto, o jogo na Ligga Arena promete ser complicado, já que o Athletico-PR joga com o apoio de sua torcida. No Brasileirão, a equipe ocupa a oitava posição.

Já o Furacão vem em uma temporada mais inconsistente do que o comum. Na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, a última vitória da equipe em campeonatos nacionais foi no dia 28 de julho, quando venceu o Cuiabá fora de casa por 2 a 1. Após perder o jogo de ida, o Athletico busca, junto com a sua torcida, uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Athletico-PR x Vasco (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Athletico-PR x Vasco

Copa do Brasil - Quartas de Final (Jogo de volta)

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 11 de setembro, às 21h30

📍 Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Prime Video

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

⚽Escalações confirmadas de Athletico-PR e Vasco

Athletico-PR

Léo Linck; Erick, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel, Christian e Zapelli; Canobbio, Cuello e Mastriani - Técnico: Martín Varini.

Desfalques: Fernandinho (Dúvida por lesão); Praxedes e Zé Vitor (Já atuaram por outras equipes); Di Yorio (Suspenso).

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Sforza (Payet); Rayan, David (Emerson Rodríguez) e Vegetti - Técnico: Rafael Paiva.

Desfalques: João Victor (Suspenso); Paulinho, Jair, Adson e Guilherme Estrella (Lesionados).