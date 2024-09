Athletico defende invencibilidade histórica contra o Vasco como mandante

Jogadores de Athletico e Vasco disputam pela bola Foto:Reprodução







O Athletico não perde como mandante para o Vasco há 17 anos. O Furacão conta com o fator casa e mais esse excelente retrospecto em casa para reverter desvantagem no placar e avançar diante do Vasco.



A última vitória do Cruzmaltino sobre o Athletico atuando longe do Rio de Janeiro foi em 2007, pela Sul-Americana. O Vasco venceu por 4 a 2, gols marcados por Rúbens Júnior, Abuda, Andrade e Dário Conca. Dinei e Alan Bahia descontaram para a equipe paranaense.

<strong>Athletico-PR e Vasco em confronto na temporada de 2024 (Foto: Gabriel Rosa Machado/AGIF)</strong>



Desde então, foram 13 confrontos, com nove triunfos athleticanos e quatro empates. Pelo Brasileiro deste ano, na Ligga Arena, o Furacão venceu por 1 a 0, gol marcado pelo volante Erick. Entre esses jogos de 2007 para cá, a partida da última rodada do Campeonato Brasileiro 2013 é a mais emblemática. Na tarde de oito de dezembro daquele ano, em meio à confirmação da classificação do Athletico para a Libertadores, com a impiedosa goleada por 5 a 1, dois capítulos marcantes do futebol brasileiro foram escritos: a briga entre torcedores, que interrompeu o jogo em Joinville por uma hora e dez minutos, e o segundo rebaixamento do Vasco, que precisava vencer. Desde esse dia, a rivalidade entre os dois clubes vem aumentando cada vez mais.



No retrospecto geral, porém, o Vasco leva vantagem: os dois times se enfrentaram 55 vezes na história, com 23 vitórias do Cruzmaltino e 18 do Furacão, além de 14 empates.

No jogo de ida, na semana retrasada, o Athletico saiu na frente com Christian, mas a equipe carioca buscou a virada na etapa final: Pumita e Hugo Moura marcaram os gols.



A partida desta quarta-feira está marcada para 21h30 (de Brasília) em Curitiba.