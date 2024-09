Vasco enfrenta o Athletico-PR e pode voltar a disputar as semifinais da Copa do Brasil após 13 anos

Rafael Paiva está a oito jogos invictos com o Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 11/09/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a vantagem do empate, o Vasco enfrenta o Athletico-PR com grandes chances de poder disputar uma semifinal de Copa do Brasil após 13 anos. A última vez em que isto aconteceu foi justamente quando o Cruz-Maltino conquistou o título inédito da competição.

Esta coincidência não é a única. Para os vascaínos mais supersticiosos, no ano em que o Vasco foi campeão também enfrentou o Athletico-PR nas quartas de final.

Os dois jogos terminaram empatados. A ida, na antiga Arena da Baixada, Athletico-PR e Vasco terminou em 2 a 2. Já na volta, em São Januário, o jogo foi 1 a 1. Como o gol fora de casa era critério de desempate, o Cruz-Maltino eliminou o Furacão.

🗒️ ANO A ANO DO VASCO NA COPA DO BRASIL DESDE QUE FOI CAMPEÃO:

2011 - campeão

2012 - não participou

2013 - quartas de final (caiu para o Goiás)

2014 - oitavas de final (caiu para o ABC)

2015 - quartas de final (caiu para o São Paulo)

2016 - oitavas de final (caiu para o Santos)

2017 - terceira fase (caiu para o Vitória)

2018 - oitavas de final (caiu para o Bahia)

2019 - quarta fase (caiu para o Santos)

2020 - quarta fase (caiu para o Botafogo)

2021 - oitavas de final (caiu para o São Paulo)

2022 - segunda fase (caiu para o Juazeirense)

2023 - segunda fase (caiu para o ABC)

Vasco venceu o Athletico-PR no jogo de ida (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

No primeiro jogo, o Vasco venceu o Athletico-PR por 2 a 1 e pode até empatar que avança às semifinais da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (11), na Ligga Arena, em Curitiba.