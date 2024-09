Rafael Paiva pode surpreender na escalação do Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Copiar Link

Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 11/09/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco já está em Curitiba, onde enfrenta o Athletico-PR pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Com a vantagem do empate, Rafael Paiva pode surpreender na escalação.

➡️ Sem Coutinho, Vasco embarca para enfrentar o Athletico-PR em Curitiba

Sem Coutinho, Payet segue sendo o grande astro do Vasco de Rafael Paiva. No entanto, o meia francês pode começar no banco por conta do gramado sintético e da estratégia de segurar a vantagem. Com isso, Sforza se torna uma opção para o meio-campo.

Provável escalação do Vasco contra o Athletico-PR: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Sforza (Payet); Rayan, David (Emerson Rodríguez) e Vegetti.

Vale lembrar que Payet começou no banco na partida contra o Vitória. O técnico Rafael Paiva que optou por poupar o camisa 10, uma vez que o francês vinha de uma sequência começando os jogos.

Payet pode ser preservado por Rafael Paiva (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O Vasco superou o Athletico-PR por 2 a 1 no jogo de ida. Um empate faz com que o Cruz-Maltino avance às semifinais da Copa do Brasil, algo que não ocorre desde a campanha que o clube foi campeão da competição.

Vasco e Athletico-PR se enfrentam às 21h30 desta quarta-feira (11). A bola vai rolar na Ligga Arena, em Curitiba.