O jogo



O primeiro tempo foi equilibrado, mas o Flamengo teve as melhores chances. Com Matheus Gonçalves inspirado, o clube rubro-negro controlou a partida e esteve mais próximo de balançar as redes, mas falhou na pontaria.



Precisando do resultado, o Vasco abriu o placar logo no início do segundo tempo. Com menos de dois minutos, JP recebeu na pequena área e bateu firme para colocar o Cruz-Maltino na frente. O jogo seguiu equilibrado, com chances para os dois lados, mas só foi definido nos pênaltis.